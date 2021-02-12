Поправка-22. "Ну слушайте, ну нельзя нарисовать 80%"

Так и заявляют журналистам, что никогда к политике не стремились и никогда в ней не участвовали. Что, мол, «свое собственное мнение» у них имеется, а смысла его озвучивать нет, пишет БЕЛРЫНОК.





Спрашивается, зачем же ехать на этот публичный форум, тратить народные деньги, которые в последнее время даются ему очень нелегко. Отвечают попросту: на людей посмотреть да себя показать, поучаствовать в возможных дискуссиях, ничем не выражая это «свое» мнение.





Как правило, люди, которым отказывают в участии в собрании, будто бы они не принадлежат к своему народу, на самом деле имеют свое мнение и отстаивают его всеми доступными и законными средствами. Но им никто не предлагает поучаствовать.

«Право спрашивать имеют только те, кто никогда не спрашивает»

Короче, выходит как у Джозефа Хеллера в «Поправке-22», где, согласно приказу полковника, задавать вопросы разрешается только тем, кто их никогда не задает. Повторюсь, право иметь свое мнение могут только те, кто их никогда не выражает.

Поэтому на Всенародное собрание делегатами едут только люди аполитичные, раз, не насаждают учредителям своим мнением, два. Об учредителях, точнее о главном учредителе, можно сказать, что он является единственным по регламенту политиком, имеющим мнение о всем и всяком, присутствующим или отсутствующим в аудитории.





У него самый высокий статус и самая высокая роль. Остальным, если это требуется по сценарию, остается только молчать, внимать его словам и одобрять его речи разрешенными жестами, аплодисментами, овациями или здравицами.

Сон как бодрствование

Регламент такой плотный, что, возжелай кто из делегатов хотя бы в реплике сослаться на свое «собственное» мнение, а времени на это нет. В зале проще, а в президиуме и вздремнуть невозможно, поскольку за поведением каждого почетного делегата бдительно следит система аудио- и видеозаписывающей аппаратуры.





«Зальные люди», часто бывающие в делегатах разных собраний и форумов, давно и прочно адаптировались к такому торжественному существованию. Они научились не засыпать во время доклада, уходя на это время в состояние внутреннего охранного торможения, лениво рассуждая о своем заветном и личном. Собственно, это тоже сон, который внешне выглядит как бодрствование. Так бывает с солдатом, которого прапорщик распекает за упущения по службе, а он в это время вспоминает мамину булочку и подсчитывает дни, остающиеся до близкого дембеля.





В общем, приглашенные в зал депутаты думают о многом про себя. Больше всего о работе, поскольку здесь представлены, видимо, работники всех сфер экономики, все отрасли народного хозяйства, самые важные, важные и не очень важные. Например, культура, особенно белорусская, гуманитарная сфера вообще, которая самим фактом своего существования порождает диссидентство и оппозиционность.





Если судить по данным СМИ, которые об этом много писали, на ВНС оказалось необычно много спортсменов и спортсменок, спортивных функционеров, людей по обстоятельствам аполитичных. Обстоятельства таковы, что большинство из них не понимают природы политики, статуса ее и роли, которые они выполняют в обществе. Вероятно, поэтому отечественный спорт раскололся на два лагеря.





В первом выступают за то, чтобы правоохранительные органы на улицах людей не били (по крайней мере, не сильно), а во втором лагере считают, чтобы били и еще как.





Мол, ради стабильности за ценой не постоим. Особенно, когда не тебя бьют.

«Болото и бардак»

Возможно, по этой причине или по другим обстоятельствам, отечественный спорт значительных успехов в прошлом году не достиг. От этого трудности в оценках. Например, плохо, что отобрали у Минска ЧМ по хоккею, но хорошо, что сборная не опозорится за очень вероятные провалы перед своими болельщиками.





Но с футболом еще хуже того. Недавно совместная коллегия Минспорта и Белорусской федерации достигли удручающего консенсуса – «коронавирусный» сезон провален и клубами в еврокубках, и сборными в своих турнирах. Поэтому футбол высшим спортивным начальством был исключен из числа приоритетных видов спорта, а его финансовая господдержка сократилась на 70%.





На мой простой болельщицкий взгляд, в сложившейся ситуации финансирование футбола нужно бы увеличить, если деньги есть. А если нет, то нужно бы отпустить команды «на свободу» вместе с болельщиками, чтобы они приходили на стадион как к себе домой. Совершенно определенно не опасаясь милиции, которая относится к болельщикам как к опасным экстремистам.





И ведь сказать нечего – спорт есть спорт, со всяким может оказия случиться. Но на данный момент Минспорт оказался едва ли не единственным ведомством, которое говорит правду правду о своей плохой работе. Так, министр Сергей Ковальчук о футболе сказал следующее: «Уровень, на который скатился наш футбол, бардак и болото». Судя по всему, прочие руководители ведомств поскромничают с самокритикой, вероятно, за исключением генералов-силовиков, которым не терпится через СМИ известного рода поделиться с обществом успехами усмирения протестующих. За ними, как говорится, не заржавеет.

«Так было, так будет»?

Как еще в былинные времена царский министр внутренних дел, штатский генерал Александр Макаров высказался после «умиротворения» рабочих на Ленинских золотых приисках, «так было, и так будет впредь». В отставку за такие прогнозы царь моментально отправил в отставку. Оказалось, поздно – к концу наступившей пятилетки в империи случилась революция.





В общем, учитывая самокритические высказывания министра Сергея Ковальчука, который ищет выход «из бардака и болота» в перезагрузке футбольного механизма, в терпении, к переходу к концептуальному развитию, появления на футбольных новых Алейниковых, Прокопенко и Глебов.

Они не играют, они задачи решают

Но от одного или даже двоих-троих Глебов скоро дело не наладится.





Даже в том случае, если им позволят играть в футбол, а не заставят решать поставленные министерством спорта задачи. А надежды на это, как всегда, нет. Например, очень видный в стране футбольный функционер, делегат ВНС-6 – председатель правления ФК БАТЭ Андрей Капский, который признался журналистам накануне открытия высокого форума, что не собирается на нем выступать, но едет на него, можно сказать, с информационной целью. Оказывается, ему интересно, как страна планирует двигаться дальше, но собирается удовлетворить свой интерес традиционным для нашей страны, но непривычным для других стран, способом. Вот цитата: «Сейчас грядет Концепция развития футбола. Думаю, она будет связана, в том числе, с программой социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку. Естественно, мне тоже интересно поучаствовать в процессе ее обсуждения. Я не стану выступать на Всебелорусском народном собрании. Но при этом мне важно понимать, что там будет обсуждаться, почувствовать это изнутри, пообщаться с участниками, подискутировать на определенные темы».





Молчаливая дискуссия – это белорусское ноу-хау 2020 года? Новая логика как метод приращение знаний о природе и обществе, об их трендах?

«Нарисовать» можно и 180%

Новая гносеология, новая логика, новая политика, новая арифметика белорусская в которых все не желают участвовать, но участвуют, и каждый в эти процедуры вносят поправки. Права нет, но есть возможности.





Вот Лукашенко на ВНС-6 так отвечал на обвинения в фальсификации результатов на выборах: «После этих выборов говорят: вот нарисовали что-то президенту действующему. Ну знаете, вот откровенно – у наших губернаторов есть привычка показать, у кого лучше. И кто полпроцента, процент, мог два дописать. Ну слушайте, ну нельзя нарисовать 80%».





На самом деле, если рисовать, то все можно – можно и не 80%, а 180%. А если считать, то получится реальный результат. Но у Лукашенко выходит, что губернаторы результат «рисуют». Их в стране не много, но еще больше таких же начальников, у каждого имеются подчиненные, каждый что-то рисует, исходя из результата, который был предварительно назван.





Как говорится, если задачка не решается, ответ смотри в конце учебника.









Вот ограничься «рисовальщики» правдоподобным и достаточным показателем в 50% плюс 1 голос, поставить его под сомнение было бы трудно.





И не пришлось бы оправдываться, что «начальники» чуть-чуть мухлюют, хотя они не имеют права даже приближаться к процедуре подсчета голосов.







