



По его мнению, «большая ошибка» заключалась в том, что слова министра подавались без контекста. «Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы», — сказал Песков.





Ранее 12 февраля на YouTube-канале российского МИД был опубликован фрагмент интервью Лаврова Владимиру Соловьеву. В нем глава ведомства заявил о готовности России к прекращению отношений с ЕС.





На вопрос о движении Москвы к разрыву отношений с Брюсселем Лавров ответил: «Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да».





При этом министр привел известную поговорку — «хочешь мира — готовься к войне». Он подчеркнул, что Россия не желает оказаться отрезанной от всего мира, но должна быть к этому готова.



