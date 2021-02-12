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Воскресенский: площадь Бангалор есть, а площади России нет. А "ботик целовать" не пробовали?

Сегодня прозвучало предложение Воскресенского обозначить великую любовь и почтение к России переименовав в ее честь «площадь или проспект белорусской столицы".

Кадр из российской комедии "Холоп"

У меня перед глазами стоит одна картинка, которая воспроизводится как только я нечто подобное читаю. В кабинет ректора тогда еще театрально-художественного института врывается мама девушки не прошедшей по творческому конкурсу. Точно помню – мать приехала из Лидского района, а её дочь в третий раз не прошла по конкурсу учиться «на художника». 

Так вот, вытруженная от тяжелой работы на колхозной ферме, женщина в чистой, но мятой одежде, влетела с плачем в кабинет ректора со словами: Дайте, я вам ботик пацалую! Тольки примете дачку в институт». И полезла под огромный письменный стол доктора искусствоведения, чтобы устами дотронуться до ботинок ректора… 
Не буду описывать, что произошло с испугавшемся управленцем вуза, как потом отпаивали доярку валерьянкой. И что она рассказала о своей жизни в колхозе, куда должна была вернуться ее дочь после неудачного поступления в вуз… Всем понятно. В её генетическом коде от предков сохранилось раболепие - оно и стрельнуло сейчас.

Вернусь к ассоциативному ряду о поцелуе и об обуви, т.е. к ВНС. Похоже, там знают цену этому выражению. 
Там сегодня с трибуны прозвучало предложение Воскресенского обозначить великую любовь и почтение к России переименовав в ее честь «площадь или проспект белорусской столицы".

Цитирую: "Россия за прошедшие годы оказала колоссальную помощь белорусскому народу и продолжает нам помогать. Считаю нужным рассмотреть вопрос о переименовании в честь России площади или проспекта белорусской столицы", - сказал Воскресенский.

фото из открытого доступа
По его словам, непорядок, так как площадь Бангалор есть, а площади России нет.

Юра, а вы помните популярное выражение из вашей молодости: может, и шнурки им погладить?
Жанна Васанская, "Белорусский партизан"
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