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Прогиб засчитан! Начальник минского ДОСААФ предложил присвоить Лукашенко звание Героя Беларуси

С инициативой о присвоении Александру Лукашенко звания Героя Беларуси выступил начальник Минского аэроклуба ДОСААФ, заместитель федерации авиаспорта Николай Мочанский во время Всебелорусского народного собрания.

Фото SB.by

Николай Мочанский, обращаясь к Лукашенко, сказал: «Сегодня каждый настоящий белорус, истинный гражданин своей страны хотел бы пожать вам руку за вашу гражданскую позицию, за ваши честность, мужество и стойкость.

Вы второй раз не допустили, чтобы страна переступила опасную черту. Спасибо за то, что спасли Беларусь», – продолжил делегат ВНС.

Он предложил Всебелорусскому народному собранию принять решение о присвоении Александру Лукашенко звания Героя Беларуси за выдающиеся заслуги перед Отечеством, создание независимого и суверенного государства.

В резолюцию собрания, правда, это предложение не вошло.
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