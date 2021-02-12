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Николай Мочанский, обращаясь к Лукашенко, сказал: «Сегодня каждый настоящий белорус, истинный гражданин своей страны хотел бы пожать вам руку за вашу гражданскую позицию, за ваши честность, мужество и стойкость.





Вы второй раз не допустили, чтобы страна переступила опасную черту. Спасибо за то, что спасли Беларусь», – продолжил делегат ВНС.





Он предложил Всебелорусскому народному собранию принять решение о присвоении Александру Лукашенко звания Героя Беларуси за выдающиеся заслуги перед Отечеством, создание независимого и суверенного государства.





В резолюцию собрания, правда, это предложение не вошло.