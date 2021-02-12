



В чем сейчас обвиняют Максима Знака:





В публичных призывах, направленных на причинение вреда национальной безопасности, статья 361 Уголовного кодекса.





В заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, статья 357 УК.





В создании экстремистского формирования и управлении им, статья 361-1 УК.





Информацию о двух новых статьях обвинения опубликовал адвокат Максима Знака Дмитрий Лаевский. Жена Максима, Надежда Знак, также является его защитником. Она рассказала Свободе , что Максим был готов к новым обвинениям.





"Эта новость ожидалась, разумеется, - говорит Надежда. - Вскоре наступит 9 марта, когда кончается шестимесячный период, максимальный для ареста по первой статье Максима. И были следующие варианты -- либо дело пойдет к суду, либо его приостановят и отменят. Либо тренд сохранится прежним: новое, более тяжкое обвинение, более длительный срок ареста. Видим, что такое решение и было принято в отношении Максима. Будем дальше смотреть. Для нас ничего не изменилось. Будем обжаловать это решение, будем посещать Максима, передавать ему новости и поддерживать».





Надежда по-прежнему ходит в СИЗО на улице Володарского каждый день. Она говорит, что Максим Знак отнесся к новым статьям с юмором.





"Потому что иначе это нельзя воспринимать, - говорит Надежда Знак. - Никаких оснований для этих статей нет вообще. Я не люблю это выражение, но оно все чаще и чаще звучит: „Вы же все понимаете“. Диалога, к сожалению, не получается. Не получается каких-то разумных шагов. А жаль. Ведь на самом деле есть возможности для разговоров, для того, чтобы в обществе были изменения. Но этого кто-то не хочет видеть, закрывает глаза".





По словам Надежды Знак, Максима содержат в приемлемых условиях, жаловаться не на что. Он не болеет, имеет бодрый настрой, получает много писем.





"Во время встреч обсуждаем дело, новости обсуждаем, - рассказывает Надежда. - Максим рассказывает, как у него там жизнь. Старается не унывать, какие-то веселые истории рассказывает, шутки. У них там быт отличается от того, какой у людей на свободе. Например, посуду выдают только чтобы можно было поесть, в соответствующее время. При этом она очень горячая, чай невозможно пить. А перелить некуда, посуда же запрещена. Поэтому придумывают что-то, обертывают тряпками чашки и так пьют».





По словам жены, письма Максим получает регулярно, по несколько десятков в день. Поэтому времени сво ного у него не так много. Если получается, то Максим читает книги, что-то пишет сам.





"Много пишут ему, - говорит Надежда Знак. - В среду получил 29, в четверг 22 письма. Во вторник около 40. Сам Максим написал уже более 2000 писем, примерно столько же получил. Это только те письма, которые прорвались. Максим каждому отвечает. Отвечает не просто "Приветствую, у меня все хорошо, до свидания". Старается лично каждому что-то написать.