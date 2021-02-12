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В российских СМИ все меньше упоминаний Беларуси без связки с Россией

Краткие выводы из статьи Ольги Харламовой для Media IQ цитирует UDF.BY.

Российские СМИ синхронно корректируют акценты в освещении беларусских событий. Обращает на себя внимание, что с начала 2021 года уменьшается самостоятельное упоминание Беларуси — во всех ключевых направлениях активно присутствует «Россия». Если несколько месяцев назад более половины новостей о нашей стране были с фокусом на произошедших событиях, то сейчас в тексте про Беларусь, как правило, в том или ином виде присутствует Россия. Новости экономики — связь с РФ, говорится о Лукашенко — обязательное упоминание Путина либо другого российского чиновника, союзного государства и так далее. Если речь идёт об оппозиции, то либо сравнение с российскими «коллегами», либо противопоставление деятельности оппонентов Лукашенко якобы дружественному к России отношению беларусского народа.

Отдельно подчёркивается российская поддержка Беларуси во всех сферах: экономика, международные отношения, борьба с пандемией, поскольку две страны связывает большая производственная, торговая и финансовая интеграция.

Несмотря на формальную демонстрацию поддержки, в сюжетах российских СМИ присутствует сильная манипулятивная семантика, которая формирует у зрителя двойственное впечатление. Сюжеты соответствуют общей направленности российской информационной политики на беларусском направлении и подчеркивают дефицит внутренней легитимности Лукашенко и его окружения.

Смещаются тезисы в освещении деятельности оппонентов Лукашенко. Например, в связке с названиями НАУ появляется приставка «так называемое». То же самое с названием «Координационный Совет». Даже, если анализировать информацию о Тихановской, можно заметить, что её фамилии подбирают схожую приставку. Но пока нет концентрации на финальном варианте.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что идёт планомерное разворачивание информационного фона, расстановка маркеров, где самостоятельное упоминание слова «Беларусь» без связки со словом «Россия» будет вызывать у аудитории впечатление ненатуральности. При этом особо выделяется исключительно позитивная роль России и подчёркивается, что поддержка и помощь оказываются не Лукашенко, а народу Беларуси или государству Беларусь.
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