«Год назад это было невозможно представить»: как Лукашенко приходится менять риторику под давлением протестов

В Беларуси 11 февраля началось Всебелорусское народное собрание. На оба дня его работы назначены выступления Александра Лукашенко. Лукашенко уже высказался о протестах в стране, новой Конституции и об отношениях с Россией, а также предупредил, что приход к власти оппозиции может обернуться повальной приватизацией, массовыми увольнениями и разрывом отношений с Россией.