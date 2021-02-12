«Год назад это было невозможно представить»: как Лукашенко приходится менять риторику под давлением протестов
В Беларуси 11 февраля началось Всебелорусское народное собрание. На оба дня его работы назначены выступления Александра Лукашенко. Лукашенко уже высказался о протестах в стране, новой Конституции и об отношениях с Россией, а также предупредил, что приход к власти оппозиции может обернуться повальной приватизацией, массовыми увольнениями и разрывом отношений с Россией.
Также, по словам белорусского лидера, образование и медицина могут стать платными. Обсудили выступление Лукашенко с членом штаба Виктора Бабарико и основного состава Координационного Совета оппозиции Максимом Богрецовым.
По словам собеседника Дождя, теме транзита власти уделялось больше внимания, чем теме поправок к Конституции. По его словам, о поправках к Конституции много говорят в последнее время в республике, но лично он воспринимает их как потенциальное отвлечение от повестки дня. «Давайте обратим внимание на то, сколько внимания уделено переходу власти и как это все должно выглядеть. 12 месяцев назад это все даже нельзя было предположить и представить. Движение определенное есть и это все благодаря огромному развитию гражданского общества и осознанию важности политики, важности брать в свои руки управление государством со стороны белорусского народа», — сказал Богрецов.
Источник: Тихон Дзядко, Дождь
10:18 12/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение