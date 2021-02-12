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Правозащитницу Рабкову обвиняют в разжигании вражды и участии в преступной организации

Координатору волонтерской службы незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" Марии Рабковой предъявили обвинение в разжигании вражды и участии в преступной организации.



"Ей инкриминировали ч.3 ст. 130 (разжигание социальной вражды) и ч.2 ст. 285 УК (участие в преступной организации). Сейчас Марии грозит до 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении в телеграм-канале волонтёрской службы ПЦ "Весна"

Ранее Рабковой было предъявлено обвинение по ч.3 ст.293 УК (обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование такой деятельности). В конце января ей продлили арест до 17 марта.

Она была задержана 18 сентября 2020 года. В МВД информировали, что у нее дома прошёл обыск на основании постановления, санкционированного прокурором, в рамках уголовного дела по ч.3 ст.293 УК о массовых беспорядках.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Участники акций не признают объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.
Интерфакс
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