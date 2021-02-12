Правозащитники: Адвоката Марии Колесниковой могут лишить лицензии
Адвоката члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой Людмилу Казак могут лишить лицензии, говорится в сообщении на сайте незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" в пятницу.
Людмила Казак
"Как стало известно правозащитникам, на 19 февраля назначено заседание Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, на котором запланировано рассмотрение вопроса о прекращении действия лицензии на осуществление адвокатской деятельности защитницы политзаключенной Марии Колесниковой адвоката Людмилы Казак", - уточнили в центре.
Правозащитники напомнили, что ранее лишился лицензии адвокат Марии Колесниковой Александр Пыльченко, в отношении двух других ее адвокатов Ильи Салея и Максима Знака возбуждены уголовные дела. Салей находится под домашним арестом, Знак – под стражей.
Как сообщалось, в сентябре прошлого года Казак задерживали в рамках административного дела. Суд признал адвоката виновной в неповиновении требованиям сотрудников милиции и оштрафовал на 25 базовых величин.
В пятницу стало известно, что Колесниковой и Знаку предъявили еще два обвинения: в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК). Первое обвинение им предъявили в сентябре - в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).
10:05 12/02/2021
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