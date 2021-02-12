Встреча Лукашенко и Путина может состояться в конце февраля
Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина может состояться в конце февраля.
"Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина может состояться в конце февраля", - сообщает телеграм-канал Всебелорусского народного собрания, ссылаясь на министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
Ранее о готовящейся встрече глав России и Беларуси сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Визит продолжает готовиться, повестка дня формулируется. Пока не буду в какие-то детали вдаваться, считаем это преждевременным", - сказал он.
09:59 12/02/2021
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