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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Уходит - не уходит: мнения разошлись

В основе выступления Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании лежала мысль о том, что он остается на своем посту надолго. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.


По его словам, в своей речи Лукашенко транслировал идею о том, что проблему с протестами ему удалось решить как минимум в расчете на обозримое будущее.
«И это обозримое будущее исчисляется, может быть, несколькими года президентского срока, а, может быть, и целым», - уточнил он.

Дубнов подчеркнул, что Глава государства четко дал понять, что ухода он своего не планирует, хотя допускает различные вариации.

«Мне показалось, что между срок читалось, что к этому сроку Лукашенко относится как к последнему. Но это не значит, что до конца срока он не поменяет своего мнения, если до конца этого срока он дотянет», - добавил он.

Другими словами, уточнил Дубнов, Лукашенко в очередной раз показал, что верен себе, что он строит долгосрочную стратегию, исходя при этом из привычной тактики «дожить до вечера, а там будет видно».

«Политический курс Лукашенко никогда не планировал стратегически. Он исходил из конъюнктуры сегодняшнего дня – максимум первой половины завтрашнего дня. Я думаю, что он будет пытаться работать в жанре того, что и работал раньше. Он будет поочередно заниматься политическим бизнесом и на Востоке, и на Западе. Сейчас маятник качнулся в сторону Востока, и он будет делать ставку на ту часть умеренных лоялистов, которым Восток близок. Когда все более-менее нормализуется, тогда уже можно будет снова балансировать», - добавил он.

Прямо противоположное мнение высказывает академический директор BISS Петр Рудковский. 

Речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании свидетельствует, в первую очередь, о том, что он сам и его окружение всерьез думают об уходе с должности главы государства, считает Рудковский.
 
«Конечно, это не от легкой жизни (ситуация поджимает), но заявления об уходе из президентства - это не пустое. Речь здесь не идет о 2021 годе, но - где-то между 2022 и 2025 годами», - пояснил он.

Более того, обратил внимание Рудковский, Лукашенко собирается заполучить как минимум две подстраховки на случай своего ухода с поста главы государства.

«Первая: придание Всебелорусскому народному собранию статуса "основного представительного органа" - об этом был дан четкий намек. Но то, что не было сказано, но самой собой понятно: в случае ухода с президентства Лукашенко получает ключевую позицию в этом органе (например, должность генсека, или как они захотят это назвать). Вторая: на законодат ьном уровне предотвратить какое-либо преследование против него, его семьи и ключевых соратников. Помимо этого, Лукашенко надеется оставить на посту президента (а белорусскую систему - после определенных колебаний - он решил оставить президентской) надежную личность, кого-то вроде Токаева в Казахстане», - указал он.

В то же время Рудковский акцентировал внимание на том, насколько Лукашенко удастся осуществить задуманное.

«Это будет намного сложнее, чем Назарбаеву. Ведь у Назарбаева на момент ухода был намного лучший рейтинг, чем сейчас у Лукашенко, репутация внутри номенклатуры, бизнес-кругов, а также на международной арене у Назарбаева была в разы лучше», - пояснил он.

Резюмируя, подчеркнул Рудковский, за разговорами об уходе Лукашенко с поста стоит «реальное желание найти какой-то наименее затратный для репутации и безопасный для дальнейшей жизни вариант, но Лукашенко не собирается отказывается от участия в управлении государством - он твердо намерен сохранить большинство рычагов управления».

«Насколько ему это удастся - это уже отдельный вопрос», - констатировал он.
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