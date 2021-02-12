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Перепутал? В ЕС опровергли слова Лукашенко, что недавно в письме назвали его "президентом"

В ЕС опровергли слова Александра Лукашенко о том, что недавно в письме назвали его "президентом". Они прозвучали в прямой трансляции в четырехчасовой речи на Всебелорусском народном собрании.

Перепутал? В ЕС опровергли слова Лукашенко, что недавно в письме назвали его "президентом"
На УНС Александр Лукашенко выступал 4 часа / БЕЛТА
"Недавно я получил, министр иностранных дел [Владимир Макей] мне передал письмо от некоторых западных деятелей, ВОЗ, Унтер ден Ляйден или как её там..., — говорил Лукашенко. — Меня удивило — "президенту Республики Беларусь его превосходительству А. Г. Лукашенко". Слушайте, пишут одно, а на Западе приветствуют и говорят о другом, приветствуют других президентов!.. Я так читаю и думаю: "А где же правда?". Ну хотя бы написали "экс-президенту", "бывшему", или вообще белорусскому народу адресовали. Но тем не менее я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин!".

В тексте выступления Александра Лукашенко, размещенном на его сайте, слова "Унтер ден Ляйден или как её там" отсутствуют, но они есть на видео. Он, по-видимому, имел в виду председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сказал dw.com, что последнее письмо Лукашенко от председателя Еврокомиссии и председателя Евросовета было направлено не "недавно", а 9 июня 2020-го и касалось переноса саммита Восточного партнёрства в связи с пандемией коронавируса.

"После президентских выборов 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ЕС считает, что господину Лукашенко не хватает демократической легитимности", — заявил представитель ЕС. С того времени писем ему не направляли.

Однако близкий к Лукашенко ТК "Пул первого" это опровергает. 

 

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