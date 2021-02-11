В государственных СМИ Беларуси опубликована информация, о том, что «по заказу БЕЛТА с 12 января по 8 февраля 2021 года аналитическим центром ЕсооМ с привлечением фонда «Украинская политика» и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами проведен республиканский опрос общественного мнения».





По словам главы ЕсооМ Сергея Мусиенко, в опросе приняло участие 9896 респондентов в 108 населенных пунктах страны «с соблюдением репрезентативной выборки от 18 лет по полу, возрасту, профессии и населенному пункту».





По данным исследования, в Беларуси у президента уровень доверия 66,5% (74,2% — по результатам телефонного опроса), у правительства — 57%, оппозиции — 17,2%.





Константин Бондаренко





Белорусской армии доверяют 69,2% опрошенных, церкви — 66,8%, правоохранительным органам — 51,9%.





При этом 57,8% респондентов ответили, что нынешняя Конституция отвечает запросам общества, отрицательно или не соответствует заявили 27,3%.





Также опрос показал, что 56% респондентов доверяют Всебелорусскому народному собранию (телефонный опрос, предваряющий исследование).





Также, в ходе опроса выяснилось, что 72,4% - не поддерживают происходящие в Беларуси акции протеста, а о поддержке протестных акций высказались 15,4% опрашиваемых.





Thinktanks.by поспросил руководителя Фонда «Украинская политика» Константина Бондаренко прокомментировать результаты исследования и роль фонда «Украинская политика» в нем.





- Да, мы осуществляли общий контроль над исследованием - составление анкеты, проведение исследования, достоверность анкет.





- А кто работал в поле, от кого вы получили непосредственно данные по результатам опроса?





- В поле работал консорциум белорусских социологических служб, непосредственное приглашение мы получили от ЕкооМ (Сергей Мусиенко), с которыми ещё пять лет назад подписали соглашение о сотрудничестве.





Наши представители дважды выезжали в Беларусь - на этапе формирования анкеты и на этапе проведения исследования (для возможности убедиться, что исследование действительно проводится). Я в Минске последние два дня занимался выборочным изучением массива анкет. Впереди процесс оконча ьного изучения корректности подсчета результатов. Но пока с технической и методологической точки зрения вопросов к достоверности исследования у нас нет.





Это нормальное явление: в любом обществе протестные акции поддерживает сравнительно небольшая часть населения. В Украине в 2014 году Майдан поддерживали тоже около четверти респондентов. Подавляющее большинство либо поддерживало Януковича (27%), либо занимало нейтральную позицию. Поэтому в данном случае это показатель поддержки оппозиции на данном этапе, после фактического затухания протестных акций.





- А вы уверены, что поддержка протестных акций в Беларуси тождественна поддержке оппозиции?





- Я бы не ставил знак равенства: уровень поддержки оппозиции - это и уровень поддержки программы оппозиции, и уровень поддержки оппозиционных лидеров, и уровень поддержки действий оппозиции. А уровень поддержки протестных акций - это в первую очередь субъективная оценка активных действий. С возможной оценкой собственного участия (или собственной сопричастности) к происходящему.





Но я, как гражданин другой страны, не хочу давать оценку цифрам - это внутрибеларуский вопрос. Я их могу принять к сведению. Я могу обсуждать методику, корректность формулировок и сам процесс проведения исследования. С технической точки зрения у меня нет претензий.



