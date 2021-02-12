



"Уходящий лидер ободряет себя и объявляет, что он выиграл «инспирированный Западом блицкриг». Ему трудно поверить, что это не Запад, а Беларусь потеряла терпение, люди борются 6 месяцев и не собираются останавливаться, пока не станут свободными. Это их страна!"- написал Линкявичюс в Твиттере.









Напомним, что вчера Лукашенко вдохновенно рассказывал, как на него нападал "злобный запад", но он выиграл блицкриг.







