Линкявичюс: «Лукашенко трудно поверить, что это не Запад, а Беларусь потеряла терпение»
Бывший посол Литвы в Беларуси (2012) и бывший литовский министр иностранных дел (2012-2020) Линас Линкявичюс отреагировал на обвинения Александра Лукашенко в сторону Запада, прозвучавшие на Всебелорусском собрании.
"Уходящий лидер ободряет себя и объявляет, что он выиграл «инспирированный Западом блицкриг». Ему трудно поверить, что это не Запад, а Беларусь потеряла терпение, люди борются 6 месяцев и не собираются останавливаться, пока не станут свободными. Это их страна!"- написал Линкявичюс в Твиттере.
Напомним, что вчера Лукашенко вдохновенно рассказывал, как на него нападал "злобный запад", но он выиграл блицкриг.
"Белорусский партизан"
08:51 12/02/2021
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