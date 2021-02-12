Романчук: Пожилой политик переливал из пустого в порожнее

В Минске начался шестое Всебелорусское народное собрание (ВНС). Многочасовое выступление А. Лукашенко было калькой старых докладов, программ и идей.





Пожилой политик переливал из пустого в порожнее, бросал набивший за 26 лет оскомину набор слов на номенклатурный ветер скучающей публики, разводил свои начальственные тары-бары. Пытался быть бодрым и смелым. Порывался юморить. Силился грозить городу и миру. Делал вид своего парня. Старался закрепить образ Батьки.





25 лет назад это походило на новую версию съезда КПСС, возможно, более интересную. Сегодня ожидания новизны обнулены. А. Лукашенко и его меню для страны давно открыты, обкатаны и зацементированы. Трудно было скрыть злость, раздражение и подозрительность. Ещё труднее было завести, зажечь даже такую ручную публику.





Суть выступления А. Лукашенко можно суммировать его четырьмя фразами:





1) «как говорил великий Ленин»,

2) «что-то в этом есть»,

3) «свободная рыночная экономика – это хаос»,

4) «я бездарно затянул ваше время».





Первая – «как говорил великий Ленин». Глава Беларуси ещё раз подтвердил железобетонность, непробиваемость и догматизм в выборе авторитетов, советников и мудрецов. Конспекты политэкономии социализма 1970-ых по-прежнему имеют больший научный, политэкономический вес, чем любые другие источники знаний. Человек, для которого кровавый палач В. Ленин – великий авторитет, опасен для страны, особенно если он её единолично оседлал. Ленин содействовал государственному перевороту, разогнал легитимные органы власти, создал первые концентрационные лагеря и жестко расправлялся с любым инакомыслием. Человек, который продолжает восхищаться Лениным, сохраняя его тотемные столбы чуть ли не в каждом городе Беларуси, в принципе не может принять демократию, права/свободы человека и реальное народовластие. Язык и средства диктатуры пролетариата (прикрывались правами рабочих и крестьян) сегодня активно используются белорусскими властями.





Вторая фраза – «что-то в этом есть». В выступлении А. Лукашенко использовал её в контексте борьбы с коронавирусом. Мол, люди, которые в умеренных, разумных дозах потребляют спиртное, меньше и/или легче болеют коронавирусом. Начальник Вертикали власти раскрыл эпистемологические корни своей политики, системы мотивации и принятия решений. «Что-то в этом есть» - это применимо к приказу найти в Беларуси нефть и алмазы. «Что-то в этом есть» - это плевать на науку, факты, логику и здравый смысл. Это уход в мистику, забобоны, слухи и паранормальщину. Это расчёт на авось, планирование наобум, движение на ощупь, калькуляцию с потолка, решения фонаря, инвестирование наугад и взгляд вперёд вслепую.





У каждого своё «что-то». Каждый из номенклатурно-силовых начальников пытается угадать, что в данный момент имеет в виду сам А. Лукашенко и пытается ему угодить. В этом и есть суть нынешней государственной службы и управления.





«Надо жэсточайше контролировать цены» - требует А. Лукашенко. «Что-то в этом есть» - соглашаются министры.





«Надо вернуть и реализовать советский опыт планирования и экономического строительства» - требует А. Лукашенко. «Что-то в этом есть» - отвечают банкиры.





«Надо заставить людей работать» - стучит по столу А. Лукашенко. «Что-то в этом есть», - кивают головами силовики и контролёры.





«Надо запретить впускать в страну иностранные товары, если свои есть» - требует А. Лукашенко. «Что-то в этом есть», - отвечают депутаты и делегаты.





«Надо дожать всех посредников и торгашей» - настаивает А. Лукашенко. «Что-то в этом есть», - берут на карандаш трёхбуквенные силовые/контрольные организации.





«Да, у нас диктатура, потому что беларусы заслужили стабильность и порядок» - констатирует А. Лукашенко. «Что-то в этом есть», - со стеклянными глазами соглашаются МИД, МВД и исполкомовские начальники.





«Нам угрожает Запад, польские/литовские/американские спецслужбы. Все, кто протестуют с БЧБ-флагами – их наймиты и агенты», - грозно утверждает А. Лукашенко. «что-то в этом есть», - вторят руководители КГБ, СБ, СК, МВД и КГК.





Третья фраза, которая раскрывает суть взглядов и выступления А. Лукашенко – «свободная рыночная экономика – это хаос». Это точка зрения близка большевикам, советским лекторам и приверженцам тоталитарных течений. Они нарочно извращают суть свободного рынка. Вместо научного анализа, экономической истории и здравого смысла нам подают гротескные, пошлые плакаты из советского журнала «Крокодил», а также образы жадных, сволочных, бессердечных предпринимателей из книг большевистских писателей в том числе западных. У Лукашенко не было и нет даже тени желания понять моральную философию А. Смита, суть добровольного взаимовыгодного обмена ценностями.

Четвёртая фраза – «Я бездарно затянул ваше время». А. Лукашенко сказал её в контексте затягивания своего выступления. Однако эта фраза прекрасно характеризует его статус в Беларуси. Он бездарно затянут наше с вами время. Он застрял в прошлом - и продолжает тянуть нашу страну туда же. Он построил себе много храмов – и заставляет нас ходить и поклоняться Вертикали именно туда. Он обещал сделать страну для всех беларусов, но, как минимум половине, закрыл рот и обозвал всякими оскорбительными именами. А. Лукашенко обещал не допустить шарлатанства в экономике, но именно так можно охарактеризовать его Вертикаль. Она игнорирует экономическую науку, историю и здравый смысл.

А. Лукашенко бездарно затянул своё правление Беларуси. Экономика стагнирует и скукоживается. Долги душат. Неплатежи развращают. Номенклатурно-силовые фавориты наглеют. Компетенции выветриваются и спиваются. Право обнулено. Доверие разрушено. К трёхбуквенным организациям (МВД, КГБ, КГК) добавилась ещё одна номенклатурно-силовая – СУД. Производители зажаты в тисках налогов, регуляторки и безбашенности контролёров. Предприниматели виноваты только тем, что одним чиновникам кушать хочется, а другим – выполнять галочно-палочные показатели. Из страны убегает предпринимательский и человеческий капитал.

Демографическая яма засасывает всё глубже. Моральная пропасть между добротой и злом, гуманизмом и бесчеловечностью, партнёрством и эгоизмом, властью и обществом засосала всю страну.

Об этом в более чем трёхчасовом докладе А. Лукашенко не было ни слова. Когда в голове продолжают блуждать призраки Ленина, когда везде мерещатся враги, тогда «что-то в этом есть» превращается в жестокие приказы поставить на дыбы всю страну. Вот в таком состоянии и проходит шестое расширенное селекторное совещание А. Лукашенко



