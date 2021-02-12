+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Украина сможет стать членом ЕС, если выполнит необходимые условия – доклад Европарламента

Европарламент подтвердил право Украины подать заявку на членство в Евросоюзе, если официальный Киев выполнит необходимые условия. Об этом говорится в специальном докладе Европарламента.

"Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 договора о ЕС и сможет подать заявку на членство в ЕС при условии соответствия копенгагенским критериям, а также принципам демократии, уважения фундаментальных свобод, прав человека, меньшинств и соблюдения верховенства права", – говорится в документе.

Евродепутаты высоко оценили прогресс Украины в реформировании госуправления, призвали завершить реформы в сфере децентрализации, верховенства права и борьбы с коррупцией, пишет news.liga.net
"Приветствуются успехи, достигнутые Украиной в выполнении обязательств страны, закрепленных в соглашении об ассоциации. Особенно в областях сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур", – говорится в докладе.

Несмотря на это, сообщается, что только 37% задач, связанных с реализацией соглашения об ассоциации, были выполнены Украиной в 2019 году (по сравнению с 52% в 2018 году).

В докладе говорится, что уровень коррупции в Украине все еще крайне высок.

"Несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает мешать процессу реформ", – указано в документе.

Также в документе говорится, что украина не достигла видимого эффекта в деолигархизации – олигархи по-прежнему оказывают сильное влияние на украинскую экономику, политику, судебную систему, правоохранительные органы и СМИ.

СПРАВКА. 
Копенгагенские критерии — критерии вступления стран в Европейский союз, которые были приняты в июне 1993 года на заседании Европейского совета в Копенгагене
По словам исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, повсеместная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Павел Знавец
Эсэ пра геніяльны твор Віктара Шалкевіча.
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]