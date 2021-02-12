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Наумчик: «Умирать за Россию» белорусских граждан обяжет уже Конституция. Такого в истории Беларуси еще не было

И это можно будет считать победой Москвы. Либо - платой Лукашенко Путину за поддержку в августе 2020-го.

Наумчик: «Умирать за Россию» белорусских граждан обяжет уже Конституция. Такого в истории Беларуси еще не было
На организованном властями "всенародном собрании" министр иностранных дел предложил отказаться от конституционного положения о нейтралитете, а через несколько минут заместитель начальника Генштаба предложил закрепить в Конституции вхождение страны в систему коллективной безопасности СНГ, пишет политический обозреватель "Свободы" Сергей Наумчик. 

Аббревиатура "СНГ" не должна вводить в заблуждение: страны, подписавшие этот договор (так называемое ОДКБ), в военной сфере не могут сделать ни одного шага, который бы противоречил интересам Министерства обороны РФ и российского Генштаба.

Эти намерения творчески развивают высказанную Лукашенко готовность "умирать за Россию".

Тех, кто интересуется темой вовлечения Беларуси в военную орбиту Москвы, отошлю к своей книге "Девяносто третий". Теперь только напомню, что стремление к нейтралитету по требованию депутатов БНФ было записано в декларации о государственном суверенитете (статья 10) в июле 1990 года, подтверждено конституционным актом 25 августа 1991 года и Конституцией в 1994-м.
 
За несколько месяцев до принятия Конституции Верховный Совет (между прочим, по инициативе депутата Лукашенко) большинством голосов решил присоединиться к системе коллективной безопасности СНГ — несмотря на сопротивление БНФ и независимой части общества. Фактически это противоречило принципу нейтралитета, так как нейтралитет — это невхождение в военные блоки.

Тем не менее стремление к нейтралитету было зафиксировано в Конституции 1994 года (ст. 18 - "Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным») и сохранилось даже после изменений в результате т.н. референдума 1996 г.

Строго говоря, нынешнее участие Беларуси в ряде совместных с Россией военных структур, не говоря уже о членстве в ОДКБ, противоречит этому положению Конституции. В Конституционном суде (если бы такой в Беларуси существовал реально) сторонникам нынешнего положения было бы очень трудно доказать, что такое членство способствует достижению нейтралитета. Я даже не могу представить ни одного сколько-нибудь логичного не только правового, но и военного аргумента в пользу такой позиции.

Точно также и любое заявление о стремлении присоединиться к НАТО противоречит этой 18-й статье. Другое дело, что тема вступления в НАТО время от времени поднимается и дебатируется (обсуждать можно все что угодно, в том числе и конституционные изменения), а членство в ОДКБ — вполне реальное (и по факту анти нституционное).

В случае, если в Конституцию будут внесены заявленные изменения (отмена нейтралитета с одновременным присоединением к системе коллективной безопасности), это теперь уже конституционно закрепит военную зависимость Беларуси от Москвы.

И "умирать за Россию" белорусских граждан обяжет уже Конституция. Такого в истории Беларуси еще не было.

И это можно будет считать победой Москвы. Либо - платой Лукашенко Путину за поддержку в августе 2020-го. А скорее - и тем, и тем одновременно.

Другое дело - будет ли эта Конституция признана международным сообществом, а главное — белорусским народом.




Перевод с бел. — EX-PRESS.BY
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