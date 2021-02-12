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Власти Германии пока примут не более 50 преследуемых белорусов

Число белорусов, которое готова принять Германия, согласовали министерство иностранных дел и МВД страны. Там отметили, что будут проверять каждый конкретный случай. Оппозиция считает, что приема 50 человек недостаточно.

Власти Германии пока примут не более 50 преследуемых белорусов
Акция против режима Лукашенко в Кельне
Власти Германии готовы принять пока не более 50 преследуемых белорусов, включая членов их семей. Об этом сообщила в четверг, 11 февраля, газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на официальный ответ министерства внутренних дел ФРГ депутату бундестага от фракции "Союз-90"/"Зеленые" Мануэлю Саррацину (Manuel Sarrazin).

Такое число беженцев из Беларуси МВД согласовало с министерством внутренних дел Германии. В МВД пояснили, что оно не является "формальным максимумом", что прием белорусов должен начаться в ближайшее время, а также что проверен будет каждый конкретный случай.

План действий Германии по помощи Беларуси

Мануэль Саррацин в интервью Süddeutsche Zeitung отметил, что 50 человек - это слишком мало, если учесть масштабы репрессий в Беларуси. "Если выяснится, что в защите нуждается больше людей, я ожидаю, что правительство немедленно скорректирует эту цифру", - добавил Саррацин.

Прием преследуемых белорусов является частью плана помощи Германии гражданскому обществу в Беларуси, для граждан этой страны упрощено получение въездных виз с целью получения политического убежища. ФРГ также заявила, что выделит стипендии для белорусов и поддержит независимые СМИ в этой стране. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала прекратить репрессии в Беларуси.

Германия не признаёт итоги выборов в Беларуси

Германия не признаёт результаты выборов в Беларуси, где уже полгода не утихают массовые акции протеста против фальсификации голосования 9 августа, в результате которого ЦИК фактически вновь объявил Александра Лукашенко главой государства .

Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях, требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков против протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.
Источник: Никита Баталов, DW
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