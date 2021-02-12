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Президент Туркменистана назначил вице-премьером своего сына

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьером. Ранее он занимал должность министра промышленности и строительного производства, сообщило 11 февраля информационное агентство Oриент.


Бердымухамедов ввел в составе правительства должность еще одного заместителя председателя Кабинета Министров с введением его в Государственный совет безопасности и назначением председателем Высшей контрольной палаты.

На эту должность глава государства назначил сына Сердара. Таким образом, вопрос с преемником для Турменистана решен.

Новый вице-премьер будет отвечать также за цифровизацию и внедрение инновационных технологий в систему госуправления, финансово-экономический сектор и в отрасли социальной сферы.
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