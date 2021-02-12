Президент Туркменистана назначил вице-премьером своего сына
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьером. Ранее он занимал должность министра промышленности и строительного производства, сообщило 11 февраля информационное агентство Oриент.
Бердымухамедов ввел в составе правительства должность еще одного заместителя председателя Кабинета Министров с введением его в Государственный совет безопасности и назначением председателем Высшей контрольной палаты.
На эту должность глава государства назначил сына Сердара. Таким образом, вопрос с преемником для Турменистана решен.
Новый вице-премьер будет отвечать также за цифровизацию и внедрение инновационных технологий в систему госуправления, финансово-экономический сектор и в отрасли социальной сферы.
08:07 12/02/2021
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