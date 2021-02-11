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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

У Лукашенко на столе лежит несколько вариантов новой Конституции. Хотя, и по старой можно жить

Об этом сказала юрист Ольга Чуприс, замглавы Администрации.

Юристы считают, что белорусская Конституция хорошая и, возможно, не требует кардинальных изменений и по ней можно жить.

 Нет препятствий для того, чтобы за ВНС закрепить конституционный статус, сказала заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс корреспонденту Sputnik в кулуарах Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Отвечая на вопрос будет ли на ВНС рассматривать конституционная реформа, профессиональный юрист сказала, что, действительно, вопросы общественно-политической повестки стоят.

© Sputnik / Виктор Толочко

"Это особенность этого собрания. Предыдущие собрания были посвящены одному вопросу: социально-экономической повестке, планам на пятилетие и отчетам. В этом году собрание уникально в этом смысле, потому что общественно-политическая повестка вынесена в принципе", - пояснила Ольга Чуприс.
После чего добавила, что глава государства затронет в своем выступлении этот вопрос. "А как пойдет обсуждение, разве можно это спрогнозировать?" - задала риторический вопрос заместитель главы Администрации президента.

Отвечая на вопрос, каким образом ВНС можно придать конституционный статус она отметила, что ВНС является разновидностью республиканского собрания.

"Уже сейчас такая форма существует и закреплена в законе о местных собраниях. Безусловно, в том законе прямо не прописано Всебелорусское народное собрание. Тем не менее, оно проводится в шестой раз", - напомнила Ольга Чуприс.

Она добавила, что как юрист назвала бы ВНС формой представительной демократии в чистом виде. "Соответственно, если такую форму закрепить в Конституции специально, то я не вижу препятствий для того, чтобы это сделать. Нужно будет прописать определенные полномочия, в том числе полномочия такого глобального смысла, учитывая статус. Над этим надо думать и обсуждать со специалистами", - подчеркнула замглавы Администрации.

По ее мнению, нет препятствий для того, чтобы за ВНС закрепить конституционный статус.

При этом Ольга Чуприс считает, что раскола в белорусском обществе нет: "Разъединение чаще всего в головах".

"Социологи и исследователи, эксперты, которые работали до выборов и сейчас не говорят о четком разделении общества. Потому что белорусское общество достаточно монолитно", - обратила внимание она.

"Закрепление статуса ВНС в Конституции может закрепить единство (общества) с правовой точки зрения", - предполагает юрист.

После чего добавила, что о конституционной реформе говорилось несколько лет назад и сейчас идет обсуждение и высказываются совершенно различные точки зрения на эту тему.

"Чем больше проходит времени, тем больше убеждаются, что может и менять ничего не надо: Конституция хороша и может жить", - рассказала замглавы администрации.
Она уточнила, что президенту положили несколько вариантов новой Конституции на стол. В том числе, от Конституционного суда и группы экспертов при Администрации президента.

"Большинство специалистов и юристов склоняются к тому, что коренным образом изменять государственное устройство нельзя", - выразила уверенность Ольга Чуприс.
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