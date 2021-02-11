Светлана Купреева находится в СИЗО КГБ уже 8 месяцев. 11 февраля суд снова продлил срок содержания под стражей еще на 2 месяца. Если суд или следствие не изменит меру пресечения, она останется за решеткой до 11 апреля. Жалобы ее правозащитника на решения о продлении срока содержания под стражей суд не удовлетворяет.





По словам адвоката, Светлана чувствует себя нормально, насколько это возможно в такой ситуации, "уже привыкла".









— Светлану держат под стражей, при этом она просто сидит. Никаких следственных действий не проводится с середины октября прошлого года, то есть больше 3 месяцев, — говорит адвокат Евгений Пыльченко. — Но и до этого не сказать, чтобы они активно проводились.





Напомним, Светлана Купреева — близкая подруга семьи Бабарико и бывший член его инициативной группы, сейчас на пенсии, но подрабатывала в мелких фирмах бухгалтером. Живет она в старой хрущевке, которая принадлежит ее матери. Ее задержали 11 июня и поместили в СИЗО КГБ сначала в качестве задержанной, а с 13 июня — заключенной под стражу. Подозревается она в уклонении от уплаты налогов, чем нанесла государству ущерб на сумму, эквивалентную почти 4 миллионам долларов.