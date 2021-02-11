О чем говорила Канопацкая?

О чем говорила экс-кандидат в президенты?





После окончания ВНС Анна Канопацкая поделилась с журналистами текстом, который озвучила на ВНС.





«Уважаемые делегаты, участники и гости!





Благодарю за предоставленную возможность выступить и донести свою позицию.





Мы все видим: белорусское общество разделено на две части. Одна часть — это вы, сторонники действующей власти, вторая часть — это мы, ее политические оппоненты.





Сегодняшнее мероприятие можно смело назвать „слетом победителей“. Да, в этом электоральном цикле вы оказались сильней, сплоченней, организованней. Вас оказалось больше, вам было что терять, и вы победили.





Альтернативы не было: утрата нашей государственности и суверенитета в ходе гражданского противостояния, организованного внешними силами, либо признание вашей победы. Я и мои сторонники, безусловно, предпочтем второе.





Однако нельзя оставить без должного внимания и реагирования беспрецедентное вмешательство во внутренние дела нашей страны в период подготовки, проведения и завершения президентских выборов со стороны соседних государств. В первую очередь — юридических и физических лиц российской юрисдикции. Указанные действия привели не только к эскалации противостояния внутри белорусского общества, но и имели негативные экономические последствия, исчисляющиеся для нашей страны в миллиардах долларов.





В этой связи мое первое предложение ВНС: поручить правительству Республики Беларусь создать межведомственную комиссию по оценке и анализу ситуации, а также определению размера экономических потерь, понесенных нашей страной от указанных действий. Результаты ее работы, с требованием компенсаций, вынести на обсуждение с руководством Российской Федерации для урегулирования. При отказе от компенсаций рекомендовать президенту Республики Беларусь отозвать свою подпись под Союзным договором, а решение вопроса передать в судебные инстанции.





Второй вопрос, который я считаю необходимым поднять сегодня, неразрывно связан с первым.





Искусственно, под воздействием современных информационных технологий, в том числе и государственных структур наших восточных соседей, исторические национальные символы белорусов, поддерживаемые существенной частью нашего общества, шельмуются и дискредитируются. 2021 год объявлен в нашей стране годом народного единства. Считаю, что планируемое Генеральной прокуратурой признание указанных символов экстремистскими не будет этому способствовать. Прошу вас сделать шаги по реальному единению, а не размежевани шего общества и выразить свою позицию в рекомендательной форме.





Третий вопрос. Прошу ВНС рекомендовать органам, осуществляющим следствие и надзор, до принятия необходимого закона об амнистии изменить меру пресечения гражданам, находящимся сегодня под следствием за участие в событиях гражданского противостоянии лета—осени 2020 года, на не связанную с содержанием под стражей. Данная возможность предусмотрена действующим законодательством Республики Беларусь и будет иметь большую позитивную реакцию не только внутри нашей страны, но и за ее пределами.





Последний, четвертый, вопрос. Как профессиональный юрист, я хочу обратить внимание на существующую сегодня проблему легитимности и законности двух ветвей государственной власти в Республике Беларусь. При таких обстоятельствах неразумно и несвоевременно принимать изменения в основной закон нашей страны — Конституцию Республики Беларусь. Предлагаю отложить принятие этих изменений до избрания на новых выборах легитимного состава Палаты представителей восьмого созыва, в которой будет обеспечено широкое гражданское представительство.





В завершение хочу сказать: белорусский народ и наше общество всегда отличались разумностью, гуманностью и милосердием. Прошу ВНС проявить эти качества и сейчас».





И зачем отключали трансляцию? Перестраховались?.. Поздравление с победой от формальных оппонентов это то, о чем он мечтал, наверное, с августа.