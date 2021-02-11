Предварительные итоги Всебелорусского народного собрания в интервью «Белорусскому партизану» подвел доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов.





- Завтра проголосуют за то, чтобы считать Всебелорусское народное собрание «высшей формой народного представительства» и сделать его главным органом страны. В перспективе должность президента останется, но Лукашенко на эту должность уже претендовать не собирается. По всей видимости, он может стать руководителем ВНС и лидером страны. В результате такой ракировки он сохранит бразды правления, а на выборы президента пошлет своего ставленника.





Получается что-то похожее на российский вариант: Госсовет, парламент, правительство – модель транзита власти отчетливо просматривается.





- Следовательно, план действий Лукашенко означает, что в ходе намечаемых преобразований декорации поменяются, а актеры останутся?





- Да, Всебелорусское народное собрание станет новым органом власти, в котором найдется место для всех актеров нынешней власти. У нас появится что-то похожее на Всекитайское собрание народных представителей, в котором почти три тысячи верных депутатов, готовых выполнить любой приказ и каприз своего лидера. А для проформы будет создана еще одна система власти во главе с «ручным» президентом и назначаемым правительством. При этом совсем не важно, какой будет новая Конституция. Главное, чтобы она легализовала основной орган власти (ВНС) и руководящую роль в нем бессменного лидера страны.





Что касается высказываний А.Лукашенко о существующих партиях и их ничтожной роли в делах государства и общества, то их можно истолковать таким образом, что в скором времени у нас будет создана провластная партия как место сбора для лояльных сторонников власти. Для этого достаточно «распаковать» организацию «Белая Русь».





- Вы думаете, что главная задача ВНС – придать больше легитимности Лукашенко, что не удалось сделать на президентских выборах?





- По всей видимости, это – одна из целей затеянного властью мероприятия. Доказательством являются длительные аплодисменты, переходящие в овацию. Еще одной целью ВНС можно назвать демонстрацию уверенности власти в своей победе, овладении ситуацией, наведении строгого порядка. Это – своего рода «съезд победителей». Кроме декоративных отчетов за пятилетку и за все время правления, власти важно показать, что она строит планы на длительную перспективу. Но, пожалуй, сокровенной целью является обеспечение транзита власти под вывеской конституционной реформы. Это решает многие задачи: дает дополнительные гарантии нынешней группе власти, п воляет сцементировать своих сторонников, дает карт-бланш для якобы напряженной законодательной работы.





- Лукашенко озвучил интересные условия своего ухода: прекращение протестов и личные гарантии ему и его семье в широком смысле этого слова. Как Вы их оцениваете?





- Конечно, власть заинтересована в спокойствии своих подданных. Никаких бунтов и протестов она не потерпит, а если надо - повторит «августовские уроки воспитания». Что касается гарантий личной безопасности, то подобный пример уже создала Россия: президент – персона неприкосновенная, несмотря на любые действия. На этот счет у нас уже вносились предложения такого рода, например, депутатом Канопацкой.





- На ваш взгляд, какие последствия для страны несет «съезд победителей»?





- Действующая власть почувствовала свою уверенность. По сути, происходит консервация режима. Осталось только обновить декорации и провести перестановку среди «актеров». Кому-то поручат играть роль президента, кому-то создавать активность в новой политической партии. Но это не изменяет главного: единоличная власть остается.







