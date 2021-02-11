



"По темам, которые будут на повестке дня готовящегося визита в Россию Лукашенко, пока преждевременно говорить", - сказал Песков. По его словам, "визит продолжает готовиться, повестка дня формулируется".





"Пока не буду в какие-либо детали вдаваться, считаю это преждевременным", - отметил представитель Кремля.



