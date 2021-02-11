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"Коммерсант" прокололся или как? В Минске и Москве отрицают разговоры про кредит Лукашенко

С одной стороны пресс-секретарь Путина Песков, а с другой беларуский Минфин в один голос говорят, что ни о каком новом кредите для Лукашенко от Путина речи не идет


Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить о темах, которые будут обсуждаться во время планируемого визита в РФ Лукашенко, передает ТАСС.

"По темам, которые будут на повестке дня готовящегося визита в Россию Лукашенко, пока преждевременно говорить", - сказал Песков. По его словам, "визит продолжает готовиться, повестка дня формулируется".

"Пока не буду в какие-либо детали вдаваться, считаю это преждевременным", - отметил представитель Кремля. 


Позже Министерство финансов Беларуси также не подтвердило данные СМИ о запросе нового кредита у России в размере трех миллиардов долларов, о чем заявила пресс-секретарь ведомства Ирина Комар.

"Мы работаем в рамках ранее определенных договоренностей. Мы не подтверждаем эту информацию", - сказала Комар. Ее цитирует sputnik.by
"Белорусский партизан"
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