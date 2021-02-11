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Лукашенко рассказал когда он уйдет

Спойлер: Не скоро

«В течение этого года проект Конституции будет готов. И он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года, как минимум, мы внесем его на всенародное голосование, на референдум. 

Приняв новую Конституцию в течение года нам придется переделать многие законы. Я уверен, что мы способны это сделать в течение будущего года».

И тогда, по словам Лукашенко, решится вопрос «когда он уйдет».
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