+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Марголин: Если Россия и даст деньги Лукашенко, то только взамен на что-то, например, НПЗ

Москве по большому счету все равно – останется Лукашенко у власти или нет, заявил «Белорусскому партизану» член политсовета ОГП Лев Марголин.

Марголин: Если Россия и даст деньги Лукашенко, то только взамен на что-то, например, НПЗ
– Из данных соцопроса, проведенного лондонским Chatham House, следует, что за Лукашенко, несмотря на происходящее в стране, все еще готовы проголосовать 27%.

Почему у него остается такой относительно высокий уровень поддержки?

– Прежде всего, нужно определиться, насколько можно доверять этому исследованию. Хотя это и не проведенный придворными социологами опрос, но тем не менее в белорусских условиях сложно рассчитывать на то, что можно провести достаточно объективный анализ ситуации.   

Люди, которые отвечают на вопросы, просто из соображений безопасности не всегда говорят то, что реально думают. Поэтому я не стал бы переоценивать результаты этого исследования. 

Думаю, результаты относительно поддержки Лукашенко там завышены. Но даже по этим данным видно, что речь идет не о большинстве, а о меньшинстве. И это самое главное на сегодня.  

– Можно ли в такой ситуации говорить о расколе общества?

– Нет, раскола общества я не вижу. Не могу судить о всех средах, но с кем бы я не общался – с родственниками, знакомыми, родственниками друзей, знакомыми знакомых и т.д. – нигде не вижу признаков раскола. 

Да, в соцсетях встречаю записи молодых людей о том, что их дедушки, бабушки, иногда даже родители по-прежнему поддерживают Лукашенко. В рамках одной семьи это, конечно, болезненный процесс, но я бы не говорил в целом о расколе в обществе.

Существовал бы он – это обязательно почувствовалось бы. А так мы почти везде видим людей, которые выступают «против». А тех, кто выступают «за», показывают нам в основном только по телевизору.

– В эти минуты проходит так называемое «Всебелорусское народное собрание». Значит, есть еще у Лукашенко бастион в обществе?

– Но ведь даже 2700 делегатов собрать не удалось – только 2 300. И никто же не знает, о чем думают люди, сидящие там в зале. Многие из них приехали на собрание в силу своей должности и необходимости кормить семью.

А вообще, согласно социологам, в любой стране 10% населения априори поддерживает действующую власть – независимо от того, хорошая она или плохая, бьет она или ласково гладит. А 10% от нашего населения – это почти миллион, около 700 тысяч избирателей. 


– «КоммерсантЪ» пишет, что во второй половине февраля на встрече Лукашенко и Путина обсудят выделение кредита Беларуси на $3 миллиарда. Значит ли это, что Кремль согласился с тем, что Лукашенко останется у власти?

– Москве по большому счету фиолетово: останется Лукашенко у власти или нет. Для нее главное, чтобы ситуация в Беларуси не подрывала ситуацию в России.

А насчет трех миллиардов – разговор, может, и будет, но я сомневаюсь, что выделят такую сумму. А если и выделят, то только взамен на что-то – например, взамен на продажу нефтеперерабатывающих заводов или чего-то еще. 

Россия сейчас не в том состоянии, чтобы просто так вынимать деньги из кармана и бросать их без всякой уверенности, что они будут возвращены.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Павел Знавец
Эсэ пра геніяльны твор Віктара Шалкевіча.
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]