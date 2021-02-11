В Минске сегодня отменили несколько судов над политзаключенными
Предпринимателя Антона Беленского, суд на которым должен был состояться сегодня, не привезли на заседание, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».
Процесс был назначен на 10:00 в суде Московского района. На заседание пришли несколько десятков человек, однако судья Светлана Бондаренко сообщила, что суд не состоится.
«Так как не осуществлена доставка обвиняемого, то в его отсутствие дело рассматриваться не может», — заявила она. Причины отсутствия Беленского она не назвала.
Заседание перенесли на 15 февраля, процесс должен начаться в 11:30 в суде Московского района.
Антон Беленский является волонтером штаба Виктора Бабарико. Его задержали 10 августа на 17-м этаже гостиницы «Беларусь». Он находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске и обвиняется в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, по ч.1. ст.342 УК. Он проходит по одному делу вместе с другим волонтером штаба Бабарико, Левоном Халатряном.
Как сообщает @viasna96, помимо процесса над Беленским, сегодня отложены рассмотрения дел Вадима Дмитренка и политзаключенных Ивана Красовского и Евгения Дмитриева.
13:24 11/02/2021
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