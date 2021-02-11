

"Можно честно и открыто сказать - мир ошалел", - заявил Лукашенко, отметив, что "трудным был минувший год для всего человечества".





"Мы выстоим, будьте уверены. Выстоим, чего бы нам ни стоило, потому что иного не дано", - сказал Лукашенко, как всегда заявляя о стране, а имея ввиду себя.





"Мы, белорусы, святой народ, мы готовы помочь каждому. Но мы никогда не позволим понукать нами. Двадцать веков нас ставили на колени. Мы пришли к тому, что нам надоело стоять на коленях и кланяться. Мы будем строить свою страну", - сказал историк Лукашенко.

Похоже, для него беларусы стояли на колениях от рождества Христова, но тогда такой нации еще и не было.





"У нас есть понимание ситуации и план действий", - заявил Лукашенко. При этом, по его словам, жизненно необходимо найти решение возникших противоречий.