+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Участники альтернативного "масштабного опроса" требуют отставки Лукашенко: в интернет-голосовании ему доверяют уже не 3%, а менее 0,5!

96 816 человек ответили онлайн на вопросы анкеты, аналогичной той, которая входила в "масштабное социологическое исследование", якобы проведенное провластными социологами к "Всебелорусскому народному собранию".


Эти ответы дают ясную картину пристрастий противников существующего режима.

Главным требованием честного опроса оказалась отставка Александра Лукашенко

Принявшие участие в онлайн-опросе также хотят ограничения полномочий президента на будущее, а в экономике рассчитывают на себя, а не на государство.

Немного про главные итоги опроса:

87% участников опроса поддерживают акции протеста и положительно относятся к использованию национального флага.

Больше всего беларусы доверяют Координационному Совету — 58% опрошенных, а антилидер — Лукашенко, уровень доверия к которому близок к статистической погрешности и составляет меньше 0,5%. Даже не 3%!

Для сравнения, оппозиции в целом доверяют 95% опрошенных, а надежды на будущее связывают с Бабарико, Латушко и Тихановской. Они пользуются практически равным доверием опрошенных, а вот политическим партиям, телевидению и газетам люди тотально не доверяют.

72% выступают против союза с Россией. 


87% считают, что состояние экономики за последний год ухудшилось, а причиной ухудшения личного финансового положения называют Лукашенко, правительство и себя. 

Так же противники режима в абсолютном большинстве выступают за сохранение мажоритарной системы выборов, за отмену смертной казни, крайне негативно оценивают позицию России во время кризиса и выступают против союза с ней.

Тихановская, Латушко и Бабарико пользуются практически равным доверием опрошенных, а вот политическим партиям, телевидению и газетам люди тотально не доверяют.

Напомним, ранее блогеру Мотолько стали известны вопросы так называемого "масштабного опроса", анонсированного Лукашенко. На эти вопросы Мотолько предложил ответить всем желающим - участие могли принять, как и в случает глосования на платформе "Голос" только люди, у которых на телефоне - симка белорусских операторов.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Павел Знавец
Эсэ пра геніяльны твор Віктара Шалкевіча.
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
bp-adver[email protected]