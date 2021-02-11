



Эти ответы дают ясную картину пристрастий противников существующего режима.





Александра Лукашенко. Главным требованием честного опроса оказалась отставка





Принявшие участие в онлайн-опросе также хотят ограничения полномочий президента на будущее, а в экономике рассчитывают на себя, а не на государство.





Немного про главные итоги опроса:

87% участников опроса поддерживают акции протеста и положительно относятся к использованию национального флага.

Больше всего беларусы доверяют Координационному Совету — 58% опрошенных, а антилидер — Лукашенко, уровень доверия к которому близок к статистической погрешности и составляет меньше 0,5%. Даже не 3%!

Для сравнения, оппозиции в целом доверяют 95% опрошенных, а надежды на будущее связывают с Бабарико, Латушко и Тихановской. Они пользуются практически равным доверием опрошенных, а вот политическим партиям, телевидению и газетам люди тотально не доверяют.

72% выступают против союза с Россией.



87% считают, что состояние экономики за последний год ухудшилось, а причиной ухудшения личного финансового положения называют Лукашенко, правительство и себя.



Так же противники режима в абсолютном большинстве выступают за сохранение мажоритарной системы выборов, за отмену смертной казни, крайне негативно оценивают позицию России во время кризиса и выступают против союза с ней.





Тихановская, Латушко и Бабарико пользуются практически равным доверием опрошенных, а вот политическим партиям, телевидению и газетам люди тотально не доверяют.





Напомним, ранее блогеру Мотолько стали известны вопросы так называемого "масштабного опроса", анонсированного Лукашенко. На эти вопросы Мотолько предложил ответить всем желающим - участие могли принять, как и в случает глосования на платформе "Голос" только люди, у которых на телефоне - симка белорусских операторов.