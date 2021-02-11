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Посольство США назвало недопустимым поведение одного из госСМИ Беларуси

Посольство США сделало официальное заявление по факту инцидента, который произошел между дипломатом и одним из государственных СМИ Беларуси.

Посольство США назвало недопустимым поведение одного из госСМИ Беларуси
Посольство США в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В посольстве не уточнили, о каком именно происшествии идет речь. Отмечается, что инцидент произошел 9 февраля после того, как дипломат побывал на судебном заседании по уголовному делу против журналисток телеканала «Белсат» Екатерины Бахваловой и Дарьи Чульцовой. В посольстве подчеркнули, что «поведение одного из государственных СМИ Беларуси в отношении американского дипломата является недопустимым».

Также в посольстве отметили, что появление дипломатов на судебных заседаниях и их встречи с правозащитниками и членами политических партий – общепринятая практика во всем мире, особенно в случаях, когда речь идет об основных правах человека.

В американском посольстве подчеркнули, что правозащитные организации и многие страны считают возмутительными обвинения, которые были предъявлены журналисткам «Белсата».
Источник: Mediabrest.by
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