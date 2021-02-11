В посольстве не уточнили, о каком именно происшествии идет речь. Отмечается, что инцидент произошел 9 февраля после того, как дипломат побывал на судебном заседании по уголовному делу против журналисток телеканала «Белсат» Екатерины Бахваловой и Дарьи Чульцовой. В посольстве подчеркнули , что «поведение одного из государственных СМИ Беларуси в отношении американского дипломата является недопустимым».





Также в посольстве отметили, что появление дипломатов на судебных заседаниях и их встречи с правозащитниками и членами политических партий – общепринятая практика во всем мире, особенно в случаях, когда речь идет об основных правах человека.





В американском посольстве подчеркнули, что правозащитные организации и многие страны считают возмутительными обвинения, которые были предъявлены журналисткам «Белсата».







