Когда дважды два четыре: почему это собрание - не всебелорусское
Основано на сведениях ЦИК: простое математическое доказательство, что это собрание – не всебелорусское
Не то, чтобы мы доверяли цифрам, которые озвучил в августе 2020-го ЦИК (ха-ха), но давайте используем их, чтобы показать, насколько Всебелорусское народное собрание представляет «все слои общества».
Дано:
В ВНС принимают участие около 2400 человек.
Даже по информации ЦИК на президентских выборах 2020 года против Александра Лукашенко проголосовало примерно 20% избирателей, явившихся на участки.
Вопрос:
Сколько делегатов должно представлять оппонентов власти на всебелорусском собрании, если опираться на результаты, озвученные Центризбиркомом?
Ответ:
Приблизительно 480.
Второй вопрос:
Сколько делегатов на практике представляют оппонентов власти на ВНС?
Ответ:
0.
Власти не соблюдают даже те пропорции, которые сами же «нарисовали». Так что, легитимность ВНС тоже выглядит практически нулевой.
Источник: gazetaby.com
10:25 11/02/2021
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