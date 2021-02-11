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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Когда дважды два четыре: почему это собрание - не всебелорусское

Основано на сведениях ЦИК: простое математическое доказательство, что это собрание – не всебелорусское


Не то, чтобы мы доверяли цифрам, которые озвучил в августе 2020-го ЦИК (ха-ха), но давайте используем их, чтобы показать, насколько Всебелорусское народное собрание представляет «все слои общества».

Дано:

В ВНС принимают участие около 2400 человек.

Даже по информации ЦИК на президентских выборах 2020 года против Александра Лукашенко проголосовало примерно 20% избирателей, явившихся на участки.

Вопрос:

Сколько делегатов должно представлять оппонентов власти на всебелорусском собрании, если опираться на результаты, озвученные Центризбиркомом?

Ответ:

Приблизительно 480.

Второй вопрос:

Сколько делегатов на практике представляют оппонентов власти на ВНС?

Ответ:

0.

Власти не соблюдают даже те пропорции, которые сами же «нарисовали». Так что, легитимность ВНС тоже выглядит практически нулевой.
Источник: gazetaby.com
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