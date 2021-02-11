Когда дважды два четыре: почему это собрание - не всебелорусское





Не то, чтобы мы доверяли цифрам, которые озвучил в августе 2020-го ЦИК (ха-ха), но давайте используем их, чтобы показать, насколько Всебелорусское народное собрание представляет «все слои общества».





Дано:





В ВНС принимают участие около 2400 человек.





Даже по информации ЦИК на президентских выборах 2020 года против Александра Лукашенко проголосовало примерно 20% избирателей, явившихся на участки.





Вопрос:





Сколько делегатов должно представлять оппонентов власти на всебелорусском собрании, если опираться на результаты, озвученные Центризбиркомом?





Ответ:





Приблизительно 480.





Второй вопрос:





Сколько делегатов на практике представляют оппонентов власти на ВНС?





Ответ:





0.





Власти не соблюдают даже те пропорции, которые сами же «нарисовали». Так что, легитимность ВНС тоже выглядит практически нулевой.