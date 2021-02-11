Александр Лукашенко назвал его «важнейшим событием в жизни страны» и поручил обеспечить комфорт делегатам, приехавшим в столицу. По его словам, резолюция собрания обозначит направления движения к определенным целям.





Светлана Тихановская заявила, что ВНС не направлено на изъявление воли белорусского народа, так как среди 2700 участников конференции будут только «чиновники и идеологи».





UDF.BY поинтересовался у экспертов: чего ждать от масштабного мероприятия?





«ВНС должно стать демонстрацией победы власти и лично Лукашенко»





Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF.BY перечислил несколько целей ВНС.









Фото: belsat.eu





«Это придание легитимности Лукашенко и демонстрация его полной поддержки со стороны «народных представителей». Это поддержка курса, направленного на репрессии и фактически террор в отношении политических оппонентов и протестующей части населения. Также на ВНС попытаются показать, что за спиной Лукашенко большинство – поменяют местами цифры в 70% его противников и 30% сторонников», – сказал Усов.





Политолог добавил:





«В целом ВНС должно стать триумфальной демонстрацией того, что Лукашенко контролирует ситуацию, что ему удалось подавить сопротивление. ВНС должно стать демонстрацией победы власти и лично Лукашенко».





Эксперт не исключает, что на собрании могут быть затронуты вопросы изменения Конституции.





«Вполне возможно, что будет обсуждаться вопрос, связанный с тем, чтобы Лукашенко больше не участвовал в выборах. Очевидно, что выборы являются серьезным вызовов для системы и лично для Лукашенко. Возможно, в будущем вынесут на обсуждение вопрос, чтобы сделать Лукашенко фактически пожизненно первым президентом Беларуси, то есть пойти на казахстанскому сценарию», – считает Усов.





По его мнению, ничто сегодня не может принудить систему к уступкам.









«Понятно, что никакой диалоговой площадки, как это говорилось раньше, на ВНС не будет. Все, кто будет присутствовать на этом мероприятии из условной оппозиции, подтвердят своим послушанием полный контроль ситуации со стороны власти», – сказал Усов.





Политолог отметил, что Лукашенко «применяет тактики зачистки от низов до самых верхов, до номенклатуры».





«Думаю, этот тренд продолжится: чиновники, по его мнению, должны быть лояльными и должны бояться. Если кто-то проявит формы нелояльности, то рискует сесть в тюрьму», – полагает Усов.





«Это ритуальное мероприятие, не больше»





Старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии UDF.BY отметил, что ничего особенного от шестого ВНС не ждет.





Фото: eurobelarus.info





«Интересно, будет ли там обсуждаться изменение Конституции и в каком режиме. А в остальном это ритуальное мероприятие, не больше», – сказал Егоров.





Он не ожидает, что на мероприятии власти будут говорить о примирении или освобождать во время него часть политзаключенных.





«ВНС – это полностью срежиссированное мероприятие. Если в планах есть вопрос о политзаключенных, то его обсудят. Но в любом случае то, что они там скажут не будет иметь значения, реальный шаг будет сделан, когда политзаключенных действительно начнут выпускать», – считает Егоров.





К ВНС по Минску развесили лозунги «Единство. Развитие. Независимость». Изменится ли политика властей по отношению к обществу после мероприятия?









«Нет, с чего бы ей меняться? Прекрасно пошутил Сергей Чалый: «Единство. Развитие. Независимость» – это как раз то, что сейчас под угрозой. ВНС не проводится ради единства, этот как раз таки один из разъединяющих общество шагов. ВНС проводится лишь для одной части белорусского общества, при этом тщательно состав участников тщательно выбирался», – отметил Егоров.





В последнее время власти много говорили о «социсследовании», результаты которого обещали объявить на ВНС.





«Оно будет использовано для манипуляции общественным мнением, но вряд озвученным цифрам кто-то поверит. Государственная социология или социология по государственному заказу выдает нужные руководству страны цифры. Хотя, я думаю, что нормальные социологические данные у властей всегда были. Другое дело, что их не делали публичными, а общество при этом еще и лишили независимой социологии», – сказал Егоров.



