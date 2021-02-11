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Глава КГБ спрогнозировал, что протестов уже не будет

Внутриполитическая ситуация в Беларуси стабилизировалась, пик протестов пройден, заявил председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель.



«Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные проявления практически сошли на нет», — приводит его слова ТАСС.

Внешние деструктивные силы весной нынешнего года предпримут попытки дестабилизировать ситуацию в Беларуси, но они не смогут добиться поставленных целей, отметил Тертель.

«Попытки [возобновить протесты] будут, но мы оцениваем ситуацию как стабильную, и предпосылок говорить о том, что им [внешним силам] удастся добиться таких целей, мы не видим», — отметил глава КГБ.


Ранее Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране затянулись в связи с закрытыми из-за пандемии коронавируса границами.

В конце декабря 2020 года экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская подчеркнула, что протесты «не сдулись» — они меняют свою форму.
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