Глава КГБ спрогнозировал, что протестов уже не будет









«Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные проявления практически сошли на нет», — приводит его слова ТАСС.





Внешние деструктивные силы весной нынешнего года предпримут попытки дестабилизировать ситуацию в Беларуси, но они не смогут добиться поставленных целей, отметил Тертель.

«Попытки [возобновить протесты] будут, но мы оцениваем ситуацию как стабильную, и предпосылок говорить о том, что им [внешним силам] удастся добиться таких целей, мы не видим», — отметил глава КГБ.







Ранее Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране затянулись в связи с закрытыми из-за пандемии коронавируса границами.





В конце декабря 2020 года экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская подчеркнула, что протесты «не сдулись» — они меняют свою форму.







