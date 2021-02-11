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Всебелорусское?.. ГУВД предупреждает, что может стрелять

Закон дает нам право применять силу, спецсредства и оружие. Об этом рассказал вчера Александр Купченя, руководитель одного из подразделений ГУВД Мингорисполкома в интервью Григорию Азаренко на СТВ.




— Все объекты проживания, посещения, все маршруты, по которым будут прибывать делегаты, взяты нами под круглосуточную охрану. В центральной части города с сегодняшнего дня несут службу сотрудники патрульно-постовой службы милиции в составе парных пеших патрулей по охране общественного порядка. Кроме того, в городе Минске создан и уже начал свою работу Минский городской оперативно-ситуационный штаб, который отслеживает обстановку, обрабатывает и анализирует всю информацию, которая уже имеется, которая поступает и будет поступать. Милиция готова к любым вызовам и угрозам. Охрана общественного порядка в столице в период проведения этого собрания будет обеспечена, — заявил Купченя.

По его словам, личный состав готов «как теоретически, так и практически»: анализировались все варианты развития событий, проведены инструктажи, необходимые занятия и учения. Организованы специальные пункты обогрева для силовиков. Купченя также напомнил, что милиции «законом дано право применять физическую силу, специальные средства и оружие в целях, которые предусмотрены этим законом».

— Поэтому еще раз призываю и напоминаю об этой ответственности, чтобы не забывали, что есть Закон о массовых мероприятиях, есть определенные статьи в Уголовном кодексе за массовые беспорядки, за групповое нарушение общественного порядка. Кроме того, есть ответственность за насилие в отношении сотрудников милиции и угрозу его применения, а также неповиновение и сопротивление законным действиям сотрудников милиции. Поэтому будем действовать в зависимости от обстановки, с применением в том числе, при необходимости, в соответствии с законодательством, специальных средств, — заявил Купченя.
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