Литва не выдаст Леонида Волкова по требованию российских властей
Власти Литвы, где сейчас находится руководитель штабов Навального Леонид Волков, отказались его арестовать после объявления в межгосударственный розыск в России
В России Леониду Волкову грозит наказание в виде трех лет лишения свободы
Власти Литвы, где сейчас находится руководитель штабов Навального Леонид Волков, отказались его арестовать после объявления в межгосударственный розыск в России. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Ее слова приводит Associated Press.
"Использование международных инструментов для политического преследования - неверная тактика. Это вызывает серьезные сомнения относительно членства России в [Интерполе]", - сказала Билотайте.
Как пишет Delfi, глава МВД напомнила, что "использование крупнейшей в мире международной организации криминальной полиции - Интерпола в политических целях запрещено Третьей статьей Конституции этой организации". "Организации строго запрещена любая деятельность политического, религиозного, военного или расистского характера", - подчеркнула Агне Билотайте.
Басманный районный суд Москвы объявил Леонида Волкова в межгосударственный розыск по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции (часть 2 статьи 151.2 УК), которое возбудили в России после акций 23 января в поддержку Алексея Навального. По версии следствия, Волков публиковал на Youtube ролики с призывами выходить на улицы, адресованные в том числе несовершеннолетним, пишет newsru.com
08:58 11/02/2021
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