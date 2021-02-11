Литва не выдаст Леонида Волкова по требованию российских властей

В России Леониду Волкову грозит наказание в виде трех лет лишения свободы

Власти Литвы, где сейчас находится руководитель штабов Навального Леонид Волков, отказались его арестовать после объявления в межгосударственный розыск в России. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Ее слова приводит Associated Press.









"Использование международных инструментов для политического преследования - неверная тактика. Это вызывает серьезные сомнения относительно членства России в [Интерполе]", - сказала Билотайте.





Как пишет Delfi, глава МВД напомнила, что "использование крупнейшей в мире международной организации криминальной полиции - Интерпола в политических целях запрещено Третьей статьей Конституции этой организации". "Организации строго запрещена любая деятельность политического, религиозного, военного или расистского характера", - подчеркнула Агне Билотайте.



