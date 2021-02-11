МИД Литвы: Евросоюз готовит новые санкции против Беларуси и России









Как передает Delfi , сейчас идет согласование подсанкционного списка лиц людей, которые подпадут под новые ограничения.





"Четвертый, пакет санкций (против Беларуси, - ред.) - это европейский пакет санкций. Пока нет четких критериев, как он будет складываться, мы с коллегами из стран Балтии говорим о согласовании списка санкций людям, которые не смогут прибыть в страны Балтии. На начальном этапе я не могу представить информацию, идут дискуссии, собираются доказательства по списку этих лиц", - сказал Ландсбергис.





Кроме того, готовится расширение санкций и против России. Так, по словам Ландсбергиса, "чаще обсуждается так называемый список Навального - люди, связанные с задержанием, помещением под стражу, судом над Навальным, возможно, также и заказчики".





Он отметил, что Литва участвует в дискуссиях с коллегами из стран Балтии, Польши, и соответствующий перечень подсанкционных лиц будут подан в официальные ведомства ЕС в ближайшее время.







