Авторы обращений и писем к делегатам предстоящего двухдневного форума вспоминают вопросы, волнующие общественность на протяжении многих месяцев, а также инициативы, анонсированные представителями власти в связи с обещанной конституционной реформой и изменениями законодательства. Вот какие темы больше всего волнуют обратившихся к делегатам, пишет tut.by.





Результаты выборов и их последствия

Жители двух избирательных округов столицы задаются вопросом неоднозначности результатов выборов президента 9 августа прошлого года. Жители Новой Боровой в письме депутату Валентине Курсевич указывают, что на 22 избирательных участках из 24, относящихся к Боровлянскому сельсовету, с итоговым результатом в 63% голосов избирателей официальным победителем была признана Светлана Тихановская.

— Какова вероятность того, что в одном отдельно взятом сельсовете разгромную победу одержит один кандидат, а в целом по стране не менее разгромную — другой? — спрашивают у адресата подписанты письма.





— С момента выборов прошло уже более полугода, однако вопрос справедливости подсчета голосов так и не был снят в полной мере. Именно он наряду с жестокостью мер, принятых по отношению к протестующим 9−11 августа и впоследствии, является основной причиной неспокойной общественно-политической обстановки в стране, — говорят подписанты письма на имя депутата Оксаны Гайдук.





Права человека, репрессии и работа комиссии по расследованию насилия со стороны силовиков

Минчане просят Оксану Гайдук поднять на ВНС вопрос о работе межведомственной комиссии по расследованию фактов пыток и чрезмерного насилия по отношению к протестующим, указывая, что низкие темпы работы комиссии могут позволить потенциальным подозреваемым уйти от правосудия. А отсутствие открытой информации о расследовании в отношении убийства Романа Бондаренко и Александра Тарайковского — способствовать формированию убеждений о неравенстве некоторых граждан перед законом на основании их политических убеждений.





— За прошедшие с момента выборов месяцы сотни граждан были взяты под стражу

по обвинению в действиях, нарушающих УК РБ просто за то, что они делали свою работу: спасатель — спасал, врач — лечил, журналист — освещал события, адвокат — защищал людей. Тысячи граждан РБ были избиты представителями правоохранительных органов только за то, что вышли высказать свое несогласие с удивительными результатами выборов. Более 30 тысяч прошли через «сутки» и штрафы по административным процессам, — пишут жители Новой Боровой.





Они также задаются вопросами:

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Почему за «белье по схеме БЧБ» можно получить «сутки», а за приказы стрелять безоружным в лицо — повышение?





Почему по фактам многочисленных убийств, произошедших за время, прошедшее со дня выборов, до сих пор не заведены уголовные дела?





Зачем нашей стране закон, позволяющий откладывать расследования уголовных дел на бесконечный срок?





— Уважаемая Валентина Вацлавовна и другие делегаты ВНС, объясните, пожалуйста, почему на территории Республики Беларусь законы права не работают? — просят авторы письма.





— Не голосуйте за предложения, которые нарушают права граждан. Не поддерживайте признание первого государственного бело-красно-белого флага экстремистским, ужесточение наказаний за мирное выражение политической позиции и репрессии, — просят делегатов члены Координационного совета в видеообращении.





Неоднозначность предложенных изменений законодательства

Люди просят противостоять признанию бело-красно-белого флага экстремистским. «Значительное число граждан страны относят БЧБ-флаг и герб „Погоня“ к национальной символике», — говорят избиратели Восточного округа № 107 Минска. Они видят в таком решении «противоправное антиобщественное действие, направленное на разжигание социальной вражды между гражданами Беларуси».





В письме к Геннадию Давыдько избиратели его округа выступают против передачи Верховному суду функций Конституционного суда. А также против придания ВНС статуса конституционного органа; отмены запрета на единую государственную идеологию и внесения законодательной нормы, обязывающей избирателя участвовать в выборах.

Экономика, смертность и эмиграция

Авторы письма на имя Валентины Курсевич просят не оставлять без ответа экономические вопросы, например, о причинах убыточности госпредприятий, досрочном изменении созданных резидентам ПВТ условий, о том, почему за последнее десятилетие ВВП практически остановил свой рост, а внешний долг рванул вверх.





— Почему доля госсектора в экономике страны остается столь высокой, если он

убыточен и может существовать только за счет «проедания» кредитов? — спрашивают делегата жители Новой Боровой.





Их также интересует, по какой причине электроэнергия, которая, как предполагалось, после запуска БелАЭС подешевеет, для конечного потребителя с 2021 года стала дороже.





— Отмена в одностороннем порядке условий [для резидентов ПВТ], гарантированных вплоть до 2049 года, подрывает имидж государства и доверие к нашей республике. Необходимо пересмотреть целесообразность таких мер в долгосрочной перспективе, — считают жители Есенинского избирательного округа № 100 Минска.





Минчане просят поднять вопрос показателей смертности в марте-декабре 2020 года, сокращения населения за счет естественной убыли и эмиграции. А также просят уделить внимание вопросу реформы выборов в органы местного самоуправления.





Интересы матерей политзаключенных

Педагог, писатель и литературный критик Анна Северинец в открытом письме к руководителю Центра поддержки семьи и материнства «Матуля» Веронике Сердюк обращается с просьбой представить на ВНС интересы матерей репрессированных и тех, кто за свою гражданскую позицию оказался под пристальным вниманием социальных служб. А также тех, кто одним августовским утром увидели своих дочерей и сыновей «избитых, истощенных, в рваной одежде, с синими ногами и спинами».





— Вы будзеце прадстаўляць на сходзе беларускіх мам. Прадстаўце, калі ласка, там маю маму. Прадстаўце маму Ромы Бандарэнкі. Прадстаўце мам, якія чакаюць сваіх дзяцей з Акрэсціна і «Валадаркі». Прадстаўце мам тых студэнтаў, якія цяпер за кратамі. Прадстаўце, калі ласка, памяць мамы Цімура Міцкевіча, падлетка, жорстка скатаванага ў жніўні – гэтая мама дакладна не скажа за сябе нічога і нідзе, бо яна памерла, не вытрымаўшы тых абставінаў, у якія трапіў яе сын, — передает «Радыё Свабода» слова Анны Северинец. Она просит представить, кроме прочего, интересы Ольги, жены Павла Северинца, который с июня находится в заключении.





Работа государственных СМИ и статистика по COVID-19

— В эфире гостелерадиовещания представлена лишь одна идеологическая позиция в отношении всех процессов, происходящих в республике. Таким образом игнорируется потенциал государственных СМИ в качестве диалоговой площадки в случае возникновения социально-политических конфликтов. Что, помимо всего прочего, также приводит к их усугублению, — считают жители Есенинского округа № 100 Минска. — Кроме того, ведущие гостелеканалов периодически безнаказанно доносят до зрителей явно недостоверную информацию или информацию, которую можно расценивать как экстремистскую.





Авторы письма, адресованного Оксане Гайдук, выражают недоверие статистике по заболеваемости COVID-19 и смертности от коронавирусной инфекции. «Такая мера в условиях пандемии воспринимается как попытка что-то утаить», — считают подписавшиеся. Они также выступают за либерализацию социологических исследований в целом.





Делегаты могут говорить о свободе слова и мнений, сбалансированном распределении власти между президентом и парламентом, прозрачной организации выборов и референдума, считают члены КС.