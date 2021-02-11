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Кто станет госсекретарем Союзного государства?

Москва и Минск обсудили смену госсекретаря Союзного государства

Григорий Рапота
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству.

По его информации, 77-летний Григорий Рапота, который занимает данный пост с 2011 года, в скором времени уйдет в отставку. С высокой долей вероятности его место займет нынешний посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. РБК отмечает, что источники, связанные с белорусскими властями, также подтверждают то, что именно Мезенцев является основным кандидатом.

Ранее Мезенцев заявил о «глобальном плане» отрыва Минска от Москвы. Посол рассказал, что на две страны оказывается «беспрецедентное давление». По его словам, санкции против России и Беларуси являются инструментом вывода потенциальных конкурентов из региональных рынков, а не ответом на политическую ситуацию.
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