Кто станет госсекретарем Союзного государства?

Григорий Рапота

Фото: Илья Питалев / РИА Новости





Об этом сообщае т РБК со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству.





По его информации, 77-летний Григорий Рапота, который занимает данный пост с 2011 года, в скором времени уйдет в отставку. С высокой долей вероятности его место займет нынешний посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. РБК отмечает, что источники, связанные с белорусскими властями, также подтверждают то, что именно Мезенцев является основным кандидатом.





Ранее Мезенцев заявил о «глобальном плане» отрыва Минска от Москвы. Посол рассказал, что на две страны оказывается «беспрецедентное давление». По его словам, санкции против России и Беларуси являются инструментом вывода потенциальных конкурентов из региональных рынков, а не ответом на политическую ситуацию.



