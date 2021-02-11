+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Класковский о провластном соцопросе: И вот на кого все это рассчитано?

Адептам «батьки» никакая социология вообще не нужна, а противники режима ни на йоту не поверят цифрам исследования.


БелТА выдало россыпь социологической цифири о том, как сильно белорусы доверяют Лукашенко и как плохо относятся к оппозиции и протестам. Цифирь по итогам масштабного опроса огласил Сергей Мусиенко, директор Аналитического центра EcooM, пишет политический аналитик Александр Класковский.

Похоже, что это и есть тот самый опрос ко Всебелорусскому собранию, так распиаренный самим вождем. По данным БелТА, которое выступило заказчиком исследования, опрошено 9896 респондентов, Лукашенко говорил о десяти тысячах.

У ЕсооМ в независимом сообществе — устойчивая репутация структуры, обслуживающей режим. Она давала высочайшие цифры рейтинга Лукашенко перед прошлогодними выборами — теми самыми, после которых белорусы вышли на улицы, посчитав свои голоса украденными.

Сообщается также, что исследование проведено с привлечением фонда «Украинская политика». Достаточно сказать, что его руководитель Кость Бондаренко — желанный гость на экранах БТ.

И вот на кого все это рассчитано? Адептам «батьки» никакая социология вообще не нужна, а противники режима, естественно, ни на йоту не поверят цифрам исследования. «ЕсооМ по заказу БелТА» — это тот случай, когда sapienti sat.

В общем, как ни интриговал вождь публику крутизной этого мегаопроса, в результате — з вялікага грому ды малы дождж.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Павел Знавец
Эсэ пра геніяльны твор Віктара Шалкевіча.
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]