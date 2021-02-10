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Силовики ищут бывшего молодофронтовца за августовские протесты. В прошлом году он разрисовал памятник Пушкину

Ленинский районный отдел Минского Следственного комитета объявил в розыск бывшего члена «Молодого фронта» Филиппа Шаврова. Утверждают, что он был активным участником массовых беспорядков в столице.


Согласно следствию, 10 августа Филипп Шавров принимал участие в протестах на улице Аранской. Парень несколько раз ударил два автомобиля ГАИ. Теперь его обвиняют в преступлениях по ч. 2 ст. 218 («Умышленное повреждение имущества, повлекшее за собой ущерб в крупном размере» – до 10 лет лишения свободы) и ч. 2 ст. 339 («Злостное хулиганство» – до 6 лет заключения) Уголовного кодекса. СК утверждает, что его действия повлекли убытки на сумму более 7 тысяч рублей.

В январе 2020-го Шавров отметился перформансом: он покрасил руки памятнику Пушкину и нарисовал два граффити – на памятнике МВД и на стене насосной станции в Боровлянах. Тогда он сам сдался силовикам, так как считал ответственность неизбежной. Его отправили в СИЗО, а правозащитники признали политзаключенным. Парня судили по той же ст. 339, но по ч. 1 («Хулиганство») и по ст. 341 («Осквернение сооружений»). Активист мог получить до 6 лет заключения, но его наказали штрафом в 50 базовых величин.

Следственный комитет утверждает, что Шавров узнал о возбужденном уголовном деле и куда-то скрылся. В январе его заметили на акции солидарности в Варшаве.
ЯП/ИР, belsat.eu
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