В Москве заявили, что готовится встреча Лукашенко и Путина
В Москве заявили, что готовится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. "Сроки сообщим вовремя. Встреча готовится", — сказал ria.ru пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Последний раз Лукашенко и Путин встречались в середине сентября в Сочи. После того они разговаривали либо по телефону, либо контактировали во время онлайн-саммитов.
Встреча в Сочи проходила на фоне массовых протестов в Беларуси. Сейчас они притихли, но в этом году взорвались в России. Так что Александру Лукашенко и Владимиру Путину будет о чём поговорить. В том числе и о "конституционной реформе", и о "диалоге" — всего этого в нашей стране не произошло. Зато 11 февраля стартует "Всебелорусское народное собрание", на котором выступит Лукашенко.
Стоит напомнить, что недавно заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев снова заговорил о единой валюте Беларуси и России.
20:05 10/02/2021
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