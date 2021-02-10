В Москве заявили, что готовится встреча Лукашенко и Путина





Последний раз Лукашенко и Путин встречались в середине сентября в Сочи. После того они разговаривали либо по телефону, либо контактировали во время онлайн-саммитов.





Встреча в Сочи проходила на фоне массовых протестов в Беларуси. Сейчас они притихли, но в этом году взорвались в России. Так что Александру Лукашенко и Владимиру Путину будет о чём поговорить. В том числе и о "конституционной реформе", и о "диалоге" — всего этого в нашей стране не произошло. Зато 11 февраля стартует "Всебелорусское народное собрание", на котором выступит Лукашенко.





Стоит напомнить, что недавно заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев снова заговорил о единой валюте Беларуси и России.