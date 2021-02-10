



«В связи с поступлением в Генеральную прокуратуру многочисленных обращений граждан по вопросам отнесения бело-красно-белого флага к экстремистской символике сообщается следующее. Признание материалов экстремистскими осуществляется судом в соответствии с законом Республики Беларусь «О противодействии экстремизму», — говорится в обращении.





Напомним, ранее Генеральная прокуратура анонсировала, что готовится пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистским.





Объяснили все это тем, что в ведомство поступило более сотни обращений от граждан с просьбой приравнять бело-красно-белый флаг, «который в годы войны стал символом зверств на белорусской земле», к экстремистской символике.





«В Генеральную прокуратуру поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским. С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики», — сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак.



