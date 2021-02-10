Генпрокуратура заявила, что признать бело-красно-белый флаг экстремистским может только суд
Генпрокуратура признала, что получает «многочисленные» обращения граждан по поводу намерения признания белорусской национальной символики экстремистской. Генпрокуратура заявила, что признать бело-красно-белый флаг экстремистским может только суд.
«В связи с поступлением в Генеральную прокуратуру многочисленных обращений граждан по вопросам отнесения бело-красно-белого флага к экстремистской символике сообщается следующее. Признание материалов экстремистскими осуществляется судом в соответствии с законом Республики Беларусь «О противодействии экстремизму», — говорится в обращении.
Напомним, ранее Генеральная прокуратура анонсировала, что готовится пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистским.
Объяснили все это тем, что в ведомство поступило более сотни обращений от граждан с просьбой приравнять бело-красно-белый флаг, «который в годы войны стал символом зверств на белорусской земле», к экстремистской символике.
«В Генеральную прокуратуру поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским. С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики», — сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак.
20:12 10/02/2021
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