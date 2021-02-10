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Журналистов «Белсата» Любовь Луневу и Дмитрия Солтана арестовали на 10 и 15 суток за «мелкое хулиганство»

Сегодня суд Советского района Минска рассмотрел административные дела журналистов «Белсата» Любови Луневой и Дмитрия Солтана. Их приговорили к административным арестам на 10 и 15 суток соответственно.




Дела рассматривала судья Марина Федорова. Любовь Луневу и Дмитрия Солтана обвиняли по административной ст. 17.1 («Мелкое хулиганство»). Их задержали 8 февраля, когда они работали с камерой в Минске возле филармонии.

Протоколы на журналистов составили одинаковые. В холле Советского РУВД они якобы «выражали недовольство работой представителей МВД, препятствовали работе милиционеров, громко разговаривали, называли милиционеров карателями и фашистами». Свидетелем по делу выступил уже привычный свидетель Советского РУВД участковый Никита Бельский.

В результате Дмитрий Солтан получил 15 суток ареста, а Любовь Лунева – 10.

Ранее, 7 декабря, Любовь Луневу уже задерживали вместе с оператором Иваном Куракевичем на Марше мудрости в Минске. Тогда они должны были сделать репортаж с события, но почти сразу журналистов задержали. После задержания они были доставлены в УВД Советского района, а дальше их перевезли на Окрестина. Оператору Ивану Куракевичу дали тогда 15 суток ареста, а Любови Луневой штраф в 30 базовых величин.
ЯП/ИР, belsat.eu
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