











Дела рассматривала судья Марина Федорова. Любовь Луневу и Дмитрия Солтана обвиняли по административной ст. 17.1 («Мелкое хулиганство»). Их задержали 8 февраля, когда они работали с камерой в Минске возле филармонии.





Протоколы на журналистов составили одинаковые. В холле Советского РУВД они якобы «выражали недовольство работой представителей МВД, препятствовали работе милиционеров, громко разговаривали, называли милиционеров карателями и фашистами». Свидетелем по делу выступил уже привычный свидетель Советского РУВД участковый Никита Бельский.





В результате Дмитрий Солтан получил 15 суток ареста, а Любовь Лунева – 10.





Ранее, 7 декабря, Любовь Луневу уже задерживали вместе с оператором Иваном Куракевичем на Марше мудрости в Минске. Тогда они должны были сделать репортаж с события, но почти сразу журналистов задержали. После задержания они были доставлены в УВД Советского района, а дальше их перевезли на Окрестина. Оператору Ивану Куракевичу дали тогда 15 суток ареста, а Любови Луневой штраф в 30 базовых величин.











