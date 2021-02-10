В конце прошлого года в Минске послы 16 государств Евросоюза и глава представительства ЕС разработали документ, в котором излагаются 4 варианта политики в отношении Беларуси – вплоть до полного замораживания отношений.





По информации Радыё Свабода, этот документ в ближайшее время обсудят в Брюсселе.





Так какой сценарий во взаимоотношениях официального Минска и Брюсселя наиболее вероятен?





- Я не думаю, что Европейский Союз уже рассматривает. Судя по публичной информации, речь идет про некий документ, подготовленный послами стран Евросоюза и главой представительства ЕС в Минске, - некий документ для рассмотрения в Брюсселе. Это никоим образом не значит, что документ уже обсуждается в Брюсселе, и тем более, что именно в таком варианте. Пока медийные сообщения звучат более весомо, чем сам документ.





Какая политика возобладает? Понятно, что Европейский Союз уже вступил на стезю санкционных действий – так просто отмотать уже не получится. Тем более, что белорусская сторона на них реагирует: есть установка на каждый санкционный шаг предпринимать контрдействия. Отступать не собирается ни одна из сторон.





Но все зависит от ключевого фактора – динамики политического противостояния в Беларуси, от того, что практически контролирует ситуацию в стране. Сейчас власти почувствовали, что преодолели основной период противостояния, по крайней мере, в отношении протестной активности, и, наверное, считают, что одержана существенная победа (ближайшие недели-месяцы покажут, насколько они правы и неправы в своей оценке). Если исходить из того, что действующая власть более-менее сохраняет контроль над ситуацией, то Европейскому Союзу, по большому счету, ничего не остается, кроме как искать взаимодействия с теми силами, которые контролируют ситуацию в стране. А это значит, что вероятность совсем радикальных сценариев очень мала.





Скорее всего, будет некий микс, и в зависимости от динамики внутриполитических процессов будут развиваться и отношения с Евросоюзом.





Вернее, внутриполитическая ситуация – только один из факторов. Другой фактор - это международный контекст. По недавнему визиту верховного представителя ЕС в Москву мы увидели, что несмотря на обострившиеся отношения между Россией и ЕС в контексте дела Навального, в Брюсселе серьезно думают над тем, где искать если и не пути выхода из кризисной ситуации, то хотя бы возможности сохранять сотрудничество даже на фоне санкционного противостояния. Этот фактор с каждым месяцем будет становиться все важнее, потому что перед Европейским Союзом стоит глобальная задача – не потерять «стратегическую ав номию», как они говорят, в контексте глобального противостояния Китая и США. Поэтому для ЕС жизненно необходимы отношения с Россией и избегать серьезных проблем в собственном приграничье.





На таком фоне в случае сохранения контроля Александра Лукашенко над Беларусью не вижу угроз, чтобы Европейский Союз шел еще на большее ухудшение отношений.





- Значительная часть европейских государств не признала Лукашенко легитимным президентом. Как с этим быть?





- Действительно, не признала. Как я понимаю, непризнание осуществлялось потому, что Европейский Союз представил нам многочисленные факты, которые позволяют утверждать, что выборы не были демократическими, не соответствовали избирательным стандартам.





Более того, как я понимаю, у многих сложилось впечатление, что режим Александра Лукашенко падает. Но за шесть месяцев он не упал и вероятность его падения в ближайшее время еще меньше, то Евросоюз вынужден будет искать какие-то формы взаимодействия. И в этом плане кейс с французским послом показателен: несмотря на непризнание, он приехал в Беларусь и вручил министру иностранных дел верительные грамоты.





- По сути дела, может повториться ситуация, сложившаяся после 2010 года, и Евросоюз попытается отмотать ситуацию обратно?





- Сложно сказать, попытается или не попытается отмотать ситуацию обратно. Но то, что Евросоюз преследует в первую очередь собственные интересы в международной политике, поэтому они не могут игнорировать реальность. Если Александр Лукашенко продолжает контролировать ситуацию в Беларуси, контролирует ее границы, то внешние акторы в собственных интересах должны находить возможности взаимодействовать с ним.





Несмотря на то, что политический кризис в Беларуси разросся до таких масштабов, а непризнание Александра Лукашенко президентом поставлен более остро по сравнению с 2006, 2010 годами, общемировая ситуация еще больше, чем в 20210-2011 году, будет подталкивать Евросоюз к поискам прагматичного взаимодействия. Поэтому будет совершенно неудивительно, если повторится сюжет тех лет, причем гораздо быстрее, чем тогда: после 2010 года отношения вернулись к политической нормальности только в 2015-2016 годах.







