Провластные социологи: Лукашенко доверяют 66,5% белорусов
Лукашенко доверяют 66,5% жителей страны. Об этом заявил сегодня журналистам директор провластного аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко, передает БелТА.
«Опрос общественного мнения» проводился по заказу БелТА с 12 января по 8 февраля Аналитическим центром ЕсооМ с привлечением фонда «Украинская политика».
«Полученные результаты позволяют дать объективную характеристику общественного мнения жителей Беларуси», — подчеркнул Сергей Мусиенко.
18:11 10/02/2021
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