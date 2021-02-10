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Провластные социологи: Лукашенко доверяют 66,5% белорусов

Лукашенко доверяют 66,5% жителей страны. Об этом заявил сегодня журналистам директор провластного аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко, передает БелТА.


«Опрос общественного мнения» проводился по заказу БелТА с 12 января по 8 февраля Аналитическим центром ЕсооМ с привлечением фонда «Украинская политика».

«Полученные результаты позволяют дать объективную характеристику общественного мнения жителей Беларуси», — подчеркнул Сергей Мусиенко.
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