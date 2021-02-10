







Об этом заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, передает Delfi.





"Четвертый пакет санкций (Беларуси) - это европейский пакет санкций, пока что нет ясных критериев, как он будет составляться, мы с коллегами из стран Балтии говорим о согласовании списка санкций людям, которые не смогут прибыть в страны Балтии. На начальном этапе я не могу представить информацию, идут дискуссии, собираются доказательства по списку этих лиц", - сказал Ландсбергис.