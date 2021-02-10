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Стало известно, кто проводил «честный опрос», который объявил Лукашенко

Телеканал СТВ обнародовал имя одного из тех, кто проводил соцопрос, анонсированный Александром Лукашенко. Напомним, что опрос позиционировался, как независимый с участием белорусских и иностранных социологов.



Телеканал СТВ назвал, в качестве одного из проводивших это исследование, Модина Сергея Александровича. Это председатель Объединенной профорганизации государственного ОАО «Белинвестбанк», входящей в ФПБ. Руководит, кстати, Федерацией профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаил Орда, возглавлявший инициативную группу кандидата в президенты Александра Лукашенко. Какое отношение к социологии имеет Модин Сергей Александрович не совсем ясно.

Тем не менее Александр Лукашенко уверен в объективности проведенного опроса, ранее сообщила БЕЛТА.  «Они будут, прежде всего, подводить итоги. И наши работали — и государственные, и частные социологические организации», — сказал Александр Лукашенко.
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