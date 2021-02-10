



Замглавы МИД России Андрей Руденко, курирующий отношения со странами СНГ, заявил, что Россия не могла не оказать поддержку Беларуси в сложный для нее период, а союзники и друзья существуют для того, чтобы помогать в кризисных ситуациях, особенно когда на кону стабильность ближайшего соседа и благополучие его граждан. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».





«Хочется верить, что это было воспринято как очередное свидетельство верности России своим союзническим обязательствам и подтверждение правильности курса на всестороннее укрепление взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в рамках Союзного государства», — сказал Руденко.





Журналист спросил у него, почему Россия отказывается от диалога с представителями белорусской оппозиции. Ведь отказ от диалога привел к тому, что в ноябре 2020 года лишь 40% белорусов поддерживали союз с Россией. Этот показатель снизился на 11% по сравнению с сентябрем. Замглавы МИД России ответил так:





«Это заблуждение, будто Россия поддерживает исключительно белорусскую власть, а не народ. Само такое разделение искусственно: власть избирается народом и призвана служить его интересам. Россия всегда воспринимала белорусский народ как братский и искренне заинтересована в его благополучии и процветании. Солидарны со всеми гражданами Беларуси, кто выступает за стабильное, поступательное развитие своей страны и решение всех противоречий путем конструктивного общенационального диалога».





По его словам, против России и Беларуси развязана масштабная информационная война, которая нужно в том числе и для того, чтобы внести раздор между двумя странами.





«Уверены, что мудрый белорусский народ самостоятельно разберется, кто ему действительно друг и проверенный союзник, готовый подставить плечо в трудную минуту, а кто пытается использовать его в своих нечистоплотных геополитических играх. Исходим из того, что судьбу Беларуси должны решать только сами белорусские граждане», — считает Руденко.





При этом он уверен, что назвать лидеров белорусской оппозиции представителями воли белорусского народа весьма проблематично, потому что они «комфортно обосновались в европейских столицах и получают там чуть ли не зарплату за свою деятельность».





Андрей Руденко добавил, что для России не было проблемой признать президентские выборы в Беларуси, потому что страна в своих оценках опиралась на мнение миссии СНГ, которая вынесла ердикт, что выборы прошли организованно, без явных нарушений и в соответствии с законодательством.





«Разумеется, недостатки есть во всех избирательных кампаниях, в том числе в хваленых западных демократиях. Стоит хотя бы вспомнить, какая вакханалия творилась в США в ходе последних президентских выборов», — уверен замглавы МИД России.



