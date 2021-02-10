Замглавы МИД России: «Это заблуждение, будто Россия поддерживает исключительно белорусскую власть, а не народ»
По его словам, ему хочется верить, что поддержка России была воспринята как очередное свидетельство верности своим союзническим обязательствам.
Замглавы МИД России Андрей Руденко, курирующий отношения со странами СНГ, заявил, что Россия не могла не оказать поддержку Беларуси в сложный для нее период, а союзники и друзья существуют для того, чтобы помогать в кризисных ситуациях, особенно когда на кону стабильность ближайшего соседа и благополучие его граждан. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».
«Хочется верить, что это было воспринято как очередное свидетельство верности России своим союзническим обязательствам и подтверждение правильности курса на всестороннее укрепление взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в рамках Союзного государства», — сказал Руденко.
Журналист спросил у него, почему Россия отказывается от диалога с представителями белорусской оппозиции. Ведь отказ от диалога привел к тому, что в ноябре 2020 года лишь 40% белорусов поддерживали союз с Россией. Этот показатель снизился на 11% по сравнению с сентябрем. Замглавы МИД России ответил так:
«Это заблуждение, будто Россия поддерживает исключительно белорусскую власть, а не народ. Само такое разделение искусственно: власть избирается народом и призвана служить его интересам. Россия всегда воспринимала белорусский народ как братский и искренне заинтересована в его благополучии и процветании. Солидарны со всеми гражданами Беларуси, кто выступает за стабильное, поступательное развитие своей страны и решение всех противоречий путем конструктивного общенационального диалога».
По его словам, против России и Беларуси развязана масштабная информационная война, которая нужно в том числе и для того, чтобы внести раздор между двумя странами.
«Уверены, что мудрый белорусский народ самостоятельно разберется, кто ему действительно друг и проверенный союзник, готовый подставить плечо в трудную минуту, а кто пытается использовать его в своих нечистоплотных геополитических играх. Исходим из того, что судьбу Беларуси должны решать только сами белорусские граждане», — считает Руденко.
При этом он уверен, что назвать лидеров белорусской оппозиции представителями воли белорусского народа весьма проблематично, потому что они «комфортно обосновались в европейских столицах и получают там чуть ли не зарплату за свою деятельность».
Андрей Руденко добавил, что для России не было проблемой признать президентские выборы в Беларуси, потому что страна в своих оценках опиралась на мнение миссии СНГ, которая вынесла ердикт, что выборы прошли организованно, без явных нарушений и в соответствии с законодательством.
«Разумеется, недостатки есть во всех избирательных кампаниях, в том числе в хваленых западных демократиях. Стоит хотя бы вспомнить, какая вакханалия творилась в США в ходе последних президентских выборов», — уверен замглавы МИД России.
15:45 10/02/2021
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