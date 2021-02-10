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Супруга Игоря Лосика попросила поддержки ЕС на судах: «Они смогут сами увидеть всю абсурдность происходящего там»

Дарья также попросила послов и дипломатов ЕС упоминать политзаключенных Беларуси на разных платформах, требовать их немедленного освобождения.


В воскресенье 7 февраля жена Игоря Лосика Дарья присутствовала на встрече глав дипломатических миссий Европейского союза с близкими погибших за время протестов и некоторых политических заключенных Беларуси. Каждый из присутствующих рассказал свою историю, обсудили, чем ЕС может помочь.

Дарья попросила информационной поддержки: чтобы послы, дипломаты упоминали политзаключенных на разных платформах, требовали их немедленного освобождения. А также – дипломатической поддержки представителей ЕС на будущих судах, в частности над Игорем.

«Присутствуя на судах, они смогут сами увидеть всю абсурдность происходящего там, зафиксировать какие-то нарушения и сообщить об этом общественности и другим политикам. Об этом, насколько я помню, говорила на встрече и жена Максима Знака», – рассказывает Дарья.

Стоит отметить, что на суде над журналистками «Белсата» Дарьей Чульцовой и Катериной Бахваловой, который начался 9 февраля, дипломаты из Представительства ЕС действительно присутствовали.

Игорь Лосик – блогер, основатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга», консультант издания «Радыё Свабода», который с 25 июня 2020 года находится за решеткой. На 42 дня он отказывался от еды в знак протеста против нового обвинения по статье 293 – подготовка к участию в массовых беспорядках. Ранее Игорю предъявили обвинение по статье 342 УК – организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок.

По состоянию на 10 февраля в Беларуси признаны политическими заключенными 239 человек.
"Брестская газета"
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