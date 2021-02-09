- Приглашение на собрание мне пришло, но решение об участии мы в компании принимали коллегиально, – говорит Андрей Дмитриев. - Прежде всего надо сказать, что накануне мы послали в оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания три своих предложения, для того чтобы сделать это мероприятие не просто инструментом поддержки чиновниками Лукашенко, а все-таки площадкой, где можно вести определенный диалог.





Наше первое предложение -- внести процедуру выдвижения на собрание кандидатов от народа путем сбора подписей. Второе -- предложили совместно и открыто формировать повестку дня мероприятия. Третье -- мы хотели, чтобы в оргкомитет были включены структуры общественных организаций и оппозиционных партий.





Если бы были выполнены хотя бы эти три условия, то собрание могло бы стать площадкой для диалога, где можно было бы обсудить перспективы развития страны. Но все наши предложения были полностью проигнорированы.





- Будете ли вы в таком случае принимать участие в этом форуме?





- Меня пригласили даже без права голоса, без права выступить на равных. Собрание становится площадкой демонстрации поддержки Лукашенко, а мы не поддерживаем ту политику, что проводится сегодня в стране. Поэтому на собрание я не пойду.





На него, возможно, стоило бы идти, если бы можно было выступить с трибуны. А сейчас режим просто хочет, чтобы представители оппозиции поприсутствовали на мероприятии в качестве мебели. Такая перспектива меня не прельщает.





Не исключаю, что сейчас пропагандисты начнут трубить в своих СМИ, что оппозиция, мол, отказалась идти на диалог, но, повторюсь, к диалогу это мероприятие не имеет никакого отношения. Сегодня между обществом и теми, кто при власти, идет раскол. И чтобы его уменьшить, нужно не фейковые мероприятия проводить, а на самом деле начинать разговор о будущем Беларуси. Мы к такому разговору готовы. Другая сторона пытается его подменить дорогими, но бессмысленными мероприятиями. Не вижу смысла это поддерживать.





- На ваш взгляд, зачем вообще проводить такой грандиозный форум?





- По сути это вторая инаугурация Лукашенко, попытка доказать, что у него есть народная поддержка. Хотя де-факто народное в этом собрании только то, что оно оплачивается из народных денег.